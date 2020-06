Gastronomie in Winterthur – Lange Nächte in Winterthurer Gartenrestaurants An 18 Nächten dürfen Beizer in Winterthur diesen Sommer ohne viel Bürokratie nach Mitternacht offen haben. Doch das gilt nicht überall. Michael Graf

Das Kraftfeld am Lagerplatz hat für die Sommermonate eine Ausnahmebewilligung. Andere Gartenwirtschaften können bald unkompliziert folgen. Foto: Madeleine Schoder

Rund 50 Gartenwirtschaften gibt es in Winterthur ausserhalb des Altstadtgürtels. Für sie gelten ab diesem Sommer neue Freiheiten. Wie die Stadt Winterthur bekannt gibt, können von Juli bis September Restaurants «an geeigneten Lagen» während bis zu 18 Nächten unkompliziert länger als bis Mitternacht weiterwirten – zumindest sobald das Bundesamt für Gesundheit die aktuell geltende Sperrstunde aufhebt. Ab 2021 sollen es dann zehn lange Nächte pro Jahr sein.

Normalerweise braucht es für eine Verlängerung der üblichen Schliessstunde um Mitternacht ein Baubewilligungsverfahren. In den letzten drei Jahren hat die Stadt ihr Verfahren im Rahmen eines Versuchsbetriebs testweise gelockert. Die Erfahrungen seien positiv, schreibt die Stadt. Es seien bei den Versuchsbetrieben nur wenige Lärmklagen eingegangen.

Altstadt weiterhin ausgeschlossen

Wer regelmässig mehr als zehn Nächte pro Jahr bis nach Mitternacht wirten will, braucht weiterhin eine Baubewilligung. Die Ausnahmebewilligungen würden zudem nur an Betriebe erteilt, von denen zu erwarten sei, dass keine Anwohner gestört werden, und die Bewilligungen seien an Auflagen geknüpft, schreibt die Stadt. Dass im Sommer 2020 gleich 18 Nächte möglich sind, ist eine Kulanzregelung im Rahmen der Corona-Massnahmen. Explizit ausgenommen vom Pilotversuch und auch vom neuen Regime sind Gastrobetriebe in der Altstadt, wo es zwar viele Gartenwirtschaften gibt, aber die Lärmbelastung ohnehin erhöht ist.

«Längere Öffnungszeiten von Gartenwirtschaften im Sommer erhöhen die Lebensqualität», argumentiert der Stadtrat. «Die Winterthurer Bevölkerung profitiert von einem aktiven und attraktiven Nachtleben.» Die Beizer sind allerdings erst punktuell auf den Geschmack gekommen. In drei Jahren wurden 153 Ausnahmebewilligungen an 15 Betriebe erteilt. Davon haben 12 nur sporadisch Verlängerungen beantragt, drei meldeten ein starkes Bedürfnis an.