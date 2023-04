Mobilfunk in Kleinandelfingen – Langer Rechtsstreit wegen Handyantenne bahnt sich an Der Streit um eine neue Mobilfunkantenne in Oerlingen geht in die nächste Runde. Beide Seiten beharren auf ihren Positionen. Markus Brupbacher

Eine geplante Mobilfunkantenne des Anbieters Salt in Oerlingen ist umstritten. Symbolfoto: Madeleine Schoder

«Salt hält an Standort für Antenne in Oerlingen fest»: So titelte diese Zeitung vor einem Jahr. Heute trifft der Titel noch immer zu. Und dies, obwohl das Baugesuch des Mobilfunkanbieters für eine neue Handyantenne im Kleinandelfinger Ortsteil Oerlingen noch gar nicht die Ebene der Gerichte erreicht hat. Erst kürzlich hat der Gemeinderat Kleinandelfingen das Gesuch von Salt zum zweiten Mal abgelehnt. Die Begründung der Ablehnung ist die gleiche geblieben: fehlende Zonenkonformität, ungenügende Einordnung und fehlende Koordination mit den Betreibern der bestehenden Antenne in der Nähe.