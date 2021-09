FCW-Talent tritt zurück – Langes Leiden für eine kurze Karriere Mit 23 Jahren muss FCW-Verteidiger Julian Roth seine Profikarriere nach langwierigen Knieproblemen beenden. Hansjörg Schifferli

Nur 30 Profispiele konnte Julian Roth bestreiten, hier im Februar 2020 gegen Chiasso. Heinz Diener

Es sah gut aus, als der FCW-U21-Spieler Julian Roth mit 18 Jahren sein Debüt in der Challenge League geben durfte. Mit seinen 1,87 m wirkte der Sohn des ehemaligen Stürmers Sepp Roth, geeignet für die Arbeit als Innenverteidiger. Das bestätigte er gleich, als er am 3. Dezember 2016 im Stade de Genève Servettes Topskorer Jean-Pierre Nsame so gut bekämpfte, dass der erfolglos blieb. Von der 10. bis zur 83. Minute verteidigte der FCW ein 1:0, bis Torhüter David von Ballmoos, heute meisterlicher Captain, mit einem Eigentor das 1:1 verschuldete. Der Debütant habe «eine gute, disziplinierte und unaufgeregte Leistung geboten», stand tags darauf in der Zeitung, Und Trainer Sven Christ lobte: «Er hat seinen Job gut gemacht – fehlerlos.»