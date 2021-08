Diebstahl in Winterthur – Langfinger suchen Schrebergärten heim In Winterthurer Pünten wurde in den letzten Monaten nicht nur Gemüse geklaut, sondern auch Regentonnen, Bargeld – und Kupferhüte von Cheminées. Einige Püntiker haben nun Kameras installiert. Thomas Münzel

Dieses Cheminée in der Rosenberg-Pünt von Renzo del Favero besass bis vor wenigen Monaten noch einen Kupferhut. Doch dann kamen die Kupferdiebe. Foto: Madeleine Schoder Im vergangenen Frühling wurde ein halbes Dutzend Cheminée-Hüte in dieser Form im Pünten-Revier Rosenberg geklaut. Foto: Madeleine Schoder Blick auf das Pünten-Revier Rosenberg: Im laufenden Jahr kam es hier immer wieder zu Diebstählen. Foto: Madeleine Schoder 1 / 6

Fritz Fels ist frustriert. Denn dem Pachtlandverwalter vom Pünten-Revier Rosenberg wurden in diesem Jahr wiederholt Diebstähle gemeldet. «Gerade jetzt in der Reife- und Erntezeit werden die Pünten besonders gern von Dieben heimgesucht», weiss Fels. «Geklaut wird so ziemlich alles.» Im Vordergrund stehen Gemüse, Beeren, Blumen und Kräuter. Leider gebe es halt immer wieder «böse Menschen, die mein und dein nicht unterscheiden können».

«Es wurden aber auch schon Werkzeug, Kompostgitter und Regentonnen gestohlen und ganze Sträucher ausgegraben und mitgenommen», erzählt Fels. Laut Réne Andres, Präsident des Reviers Rosenberg, gab es in diesem Jahr zudem Einbrüche in Gartenhäuschen. In einem Fall hätten Unbekannte Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Franken erbeutet. Vor einigen Monaten wurden die Püntiker im Rosenberg überdies von Kupferdieben heimgesucht. Dabei wurde gleich ein halbes Dutzend Kupferhüte von den Cheminées abmontiert und mitgenommen.