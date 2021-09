Tempo 30 in Rickenbach – Langsamer fahren ohne Hindernisse Im Hofacker-Singsaal holte der Gemeinderat mit einer Infoveranstaltung die Meinung der Bevölkerung zur flächendeckenden Einführung von Tempo 30 ein. Es zeichneten sich drei Lager ab. Gabriele Spiller

Zukünftig soll Tempo 30 in den Kantonsstrassen Grüterstrasse/Büelstrasse nicht mehr freiwillig sein. Foto: Marc Dahinden

Das Dauerthema Tempo 30 erhitzt in Rickenbach weiterhin die Gemüter. Die Gemeinde plant, den Verkehr im gesamten Siedlungsgebiet zu verlangsamen. Sichtlich bemüht, ein breites Stimmungsbild abzuholen, lud der Gemeinderat am Dienstagabend zu einer Informationsveranstaltung mit Verkehrsvorsteher Christoph Lang. Aktueller Aufhänger ist die Zone nördlich der Hauptstrasse, inklusive der Kantonsstrassen. Dort soll Tempo 30 flächendeckend eingeführt werden, wenn die Büelstrasse 2024 saniert worden ist.

Im Grunde waren sich die gut 60 Anwesenden einig, dass die Geschwindigkeit an den drei Dorfeingängen gedrosselt werden muss. Anita Brechbühl vom Planungsbüro Suter, von Känel, Wild schlug in ihrem Gutachten Eingangstore und Anrampungen vor: Zone-30-Signale, Asphaltkissen mit fünf Zentimetern Höhenunterschied und Schachbrettmarkierung. Bauliche Massnahmen könnten die Huebstrasse und die Schmiedgasse in Rickenbach sowie Gassenacker, Breitestrasse und Hofackerstrasse in Sulz betreffen.