Das ewige Playoff-Duell – Langweilig wirds mit diesen beiden höchst selten Pfadi Winterthur vs. Wacker Thun ist ein Dauerbrenner im Handball-Playoff. Emotionslos waren die Spiele nie. Das wird auch ab Donnerstag im Viertelfinal so sein. Urs Stanger

Solche Szenen wünschen sich die Winterthurer auch für den Playoff-Viertelfinal: Otto Lagerquist kommt gegen Wacker Thun frei zum Wurf. Foto: Madeleine Schoder

Zum fünften Mal in den letzten sieben Jahren, zum achten Mal insgesamt, werden sich Pfadi und Wacker im Playoff duellieren, wenn am Donnerstag in der Axa-Arena die Best-of-5-Serie losgeht. Zweimal spielten sie um den Meistertitel, die Bilanz steht 1:1. Fünfmal trafen sie sich im Halbfinal, hier führt Pfadi 3:2. Und jetzt der erste Viertelfinal.