Royale Amtszeiten im Vergleich – Langzeitkönigin Elizabeth II. wird nur von einem Monarchen übertrumpft 70 Jahre sass die Queen auf dem Thron, länger als alle ihre britischen Vorgänger. Doch im internationalen Vergleich ist sie nicht an der Spitze, wie unsere Grafiken zeigen. Yannick Wiget

Wie aus einer anderen Zeit: Königin Elizabeth II. nach ihrer Krönung am 2. Juni 1953. Foto: Cecil Beaton (Keystone)

Mit dem Tod von Königin Elizabeth II. geht in Grossbritannien eine Ära zu Ende. Mehr als 70 Jahre sass sie auf dem Thron. Für viele Generationen war sie einfach «die Queen», der Inbegriff der Monarchie. Tatsächlich hielt sich keine ihrer Vorgängerinnen und keiner ihrer Vorgänger so lange an der Macht. 2015 hatte Elizabeth ihre Ururgrossmutter Victoria überholt und seither den Rekord ausgebaut.

Doch im internationalen Vergleich reicht es der Queen nicht ganz nach vorn. Ludwig der XIV., wichtigster Vertreter des Absolutismus und bekannt als Louis XIV. oder französischer «Sonnenkönig», starb 1715 nach 72-jähriger Regentschaft. Übrigens nicht durch die Guillotine, wie viele glauben (das war Ludwig der XVI.), sondern an den Folgen eines Wundbrandes.

Zwei weitere Monarchen sassen fast gleich lange auf dem Thron wie die Queen, die ganz genau 70 Jahre und 214 Tage regierte: König Bhumibol von Thailand, offiziell als Rama IX. betitelt, kam auf 70 Jahre und 126 Tage. Und Johann II. war 70 Jahre und 91 Tage Fürst von Liechtenstein.

Beide hatten aber nicht mal ansatzweise ein so hohes weltweites Ansehen und so viel Einfluss auf ihre Zeit wie Königin Elizabeth II., die eine ganze Epoche prägte.

Yannick Wiget ist Datenjournalist. Er arbeitet seit 2015 in der Redaktion Tamedia, an der Schnittstelle zwischen dem Interaktiv-Team und dem Newsdesk. Zudem gibt er redaktionsinterne Kurse für digitales Storytelling und ist Leiter des Faktencheck-Teams. Mehr Infos @yannickw3

