Sozialhilfe in Winterthur – «Langzeitbezüger machen uns Sorgen» Die Fallzahlen sind in der Sozialhilfe schweizweit leicht gesunken, auch in Winterthur. Ob der Trend anhält, hängt

vor allem von der Konjunktur ab – aber längst nicht nur. Till Hirsekorn

Wie gut sich die Sozialhilfekosten abfedern lassen, entscheidet sich in den nächsten Jahren und hängt auch von der wirtschaftlichen Konjunktur ab. Foto: Moritz Hager

Die guten Nachrichten zuerst: Im Jahr 2019 ist die Zahl der Sozialfälle in der ganzen Schweiz leicht gesunken. -Das zeigt der Vergleich von 14 Städten, den der Verein Städteinitiative Sozialpolitik mit Sitz in Winterthur letzte Woche veröffentlicht hat. Gute Konjunkturzahlen hatten den langjährigen Aufwärtstrend brechen können, zumindest in den grösseren Städten. Auch in Winterthur (–1,5 Prozent) wurden letztes Jahr deutlich weniger Arbeitslose ausgesteuert, sondern fanden wieder einen Job.

Zweiter positiver Befund: Die Dauer, bis ein neuer Fall abgeschlossen ist, hat sich in den letzten Jahren nicht verlängert. Nach sechs Monaten ist rund ein Drittel, nach ein- bis eineinhalb Jahren rund die Hälfte wieder draussen aus dem System. Auch in Winterthur. Die These, dass immer mehr neue Bezüger lange hängen bleiben, hat sich nicht bewahrheitet – was selbst die Studienautorinnen erstaunte. Das Prinzip, dass die Sozialhilfe bei Notsituationen ein vorübergehendes Auffangnetz ist und keines auf Zeit, scheint nach wie vor zu funktionieren.