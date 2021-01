Super-G in Crans-Montana – Lara Gut-Behrami fährt überlegen zum Sieg Sie klagte über starke Rückenschmerzen, doch auch am Sonntag hindert sie das nicht an einer Top-Leistung: Lara Gut-Behrami gewinnt den Super-G. Laura Inderbitzin

Lara Gut-Behrami war am Sonntag eine Klasse für sich. Foto: Gabriele Facciotti (Keystone/AP Photo)

Was für eine brillante Fahrt von Lara Gut-Behrami: Die Tessinerin hat den Super-G von Crans-Montana souverän für sich entschieden. Die Österreicherin Tamara Tippler auf dem zweiten Rang distanzierte sie gleich um 93 Hundertstel, die Italienerin Federica Brignone auf dem dritten Rang folgt mit 1,02 Sekunden Rückstand. Gut-Behrami verteidigt damit auch ihre Führung in der Disziplinenwertung.

Am Samstag, als sie in der Abfahrt auf den zweiten Rang fuhr, klagte sie über schlimme Rückenschmerzen. Wie ihr Gesundheitsstand am Sonntag genau aussah, ist derzeit noch unklar – doch an einer überragenden Leistung auf der Piste hinderte die 29-Jährige erneut nichts.

Einen starken Auftritt zeigte auch Priska Nufer. Die 28-Jährige holte mit dem sechsten Platz ihre bislang beste Klassierung in dieser Disziplin. «Es ist unglaublich, ich finde keine Worte», sagte sie sichtbar überwältigt gegenüber SRF. Corinne Suter, zuvor bei beiden Super-Gs der Saison auf dem Podest, wurde Neunte.

Die Piste von Crans machte den Athletinnen allerdings vor allem zu Beginn Probleme. Von den ersten vier Fahrerinnen schieden gleich drei aus: Wendy Holdener, Petra Vlhova und Stephanie Venier brachten ihren Lauf nicht ins Ziel. Auch die Bündnerin Jasmine Flury traf es später noch.