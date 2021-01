Weltcup in Crans-Montana – Lara Gut-Behramis Kritik sorgt für Entsetzen Es läuft gerade rund bei der Tessinerin. Und doch wirbelt sie wieder Staub auf. In Crans-Montana, wo sie letztes Jahr zweimal siegte, greift sie die Organisatoren an. Philipp Rindlisbacher

Starker Tobak: Lara Gut-Behrami bezeichnet die Piste in Crans-Montana als widerlich. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)



Was sind schon zwei Tage in einer dreizehnjährigen Karriere? Was sind 2 von 291 Rennen? Ja, was sind 2 von 27 Siegen?

Im Fall Lara Gut-Behramis lässt sich sagen, dass sich letzten Februar in Crans-Montana mit den beiden Triumphen in der Abfahrt binnen gut 24 Stunden einiges verändert hat. So vieles vielleicht, dass ihr sportliches Lebenswerk dereinst anders beurteilt wird.

Natürlich war Gut-Behrami schon letzten Winter eine hochdekorierte Skifahrerin, Gesamtweltcup-Siegerin, mit einem halben Dutzend Medaillen an Grossanlässen. Der Lack aber bröckelte, die Ergebnisse blieben durchschnittlich, und weil die Fallhöhe bei den Grossen besonders gross ist, wollte selbst der Laie bei der Tessinerin technische Mängel ausgemacht haben. Gut-Behrami selbst sprach vom verloren gegangenen Spass, vom «Scheissgefühl» nach vielen Rennen.