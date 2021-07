Zurück mit Corona? - Lasche Kontrollen: So riskant ist der Russlandtrip der Nati-Fans

Wegen EM-Viertelfinal – Nach langem Zögern: Kontrollen für Petersburg-Rückkehrer verschärft Die Virusvariante Delta hat St. Petersburg fest im Griff. Das erwartet die Nati-Fans bei der Rückkehr in die Schweiz. Luca De Carli

Die gecharterte Maschine ist voll: 110 Fans heben am Freitagmorgen mit Helevetic von Zürich in Richtung St. Petersburg ab. Foto: Lucas Werder/20 Minuten

Ausverkauft. Alle Plätze für die Fanreise zum Viertelfinal der Schweizer Fussballnationalmannschaft sind vergeben. Für 110 Fans hat das Unternehmen Travelclub am Freitag einen Charterflug von Zürich nach St. Petersburg organisiert. Auch zwei Flugzeuge der Swiss mit zusammen über 500 Plätzen landen am Freitag in der russischen Metropole – eines mehr als an normalen Tagen.

Wie ein Passagier nach dem Boarding berichtet, ist auch diese Boeing 777 «knallvoll». Einige Hundert extra aus der Schweiz angereiste Fans dürften am Abend also die Nati im Stadion anfeuern – inklusive der doppelt geimpften Bundesrätin Viola Amherd.