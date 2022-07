Sweet Home: Wohnen mit warmen Farben – Lassen Sie das Abendrot hinein Die zauberhaft goldenen Farben von Rosa über Orange bis zu dunklen Rosttönen tun dem Zuhause gut. Sie schaffen Wärme, Wohnlichkeit und eine entspannte Magie. Marianne Kohler Nizamuddin

Von Rosa bis Rost

Wohnzimmer mit entspanntem Seventies-Flair. Foto über: Inside Closet

Haben Sie einen besonderen Ort, an dem Sie gerne dem Sonnenuntergang zuschauen? Ob am See, vom Hügel aus oder durchs Fenster, der Zeitpunkt, an dem sich die Sonne hinter den Horizont verabschiedet, ist poetisch, lässt innehalten und nachdenken. Manchmal wird dies mit den allerschönsten Farben untermalt, die den Himmel und die Welt für eine Weile verwandeln. Holen Sie sich ein wenig von diesem Zauber nach Hause und wählen Sie Wohnfarben von Rosa bis Rost. In diesem Wohnzimmer sind solche Farben frisch mit Weiss gemischt. Zudem wurde hinter dem Sofa eine Art Horizont geschaffen, auf welchem Bilder und hübsche Dinge tanzen.

Einfach entspannen

Hier kommt Ferienstimmung auf. Foto über: The Socialite Family

Die goldrötlichen Farben des Abendrots entspannen. Unterstützen Sie diese Wirkung mit einem entspannten Wohnstil. Mischen Sie die warmen Rottöne mit Naturfarben, sanftem Schilfgrün und Stroh. Richten Sie mit Einzelstücken ein und achten Sie auf unterschiedliche Texturen und Formen.

Freude an Schönem

Frühstücksfreuden mit edler Keramik in einer Seventies-Anmutung. Tableware und Foto: HK Living

Die Lust auf warme Sonnenfarben kann man auch im Kleinen und mit Akzenten ausleben. Diese Anmutung strahlt zum Beispiel Keramik aus den 70er-Jahren aus. In diesem Stil hat die holländische Firma HK Living eine ganze Kollektion entworfen mit Tellern, Krügen, Bechern und Butterschalen. Sie sorgen für Ferienstimmung im Alltag und vergolden den Frühstückstisch.

Das Spiel mit den Farben

Wohnen und Essen in warmen Tönen. Interiordesign: Atelier Zürich , Foto: Martin Guggisberg

Im Umgang mit Farben ist es wichtig, Eintönigkeit zu vermeiden. Deshalb brauchen alle Farben ein ausgleichendes Gegenüber. Bei den Abendrotfarben ist dies Schilfgrün. Es lohnt sich, dabei von den Profis zu lernen. Die Schweizer Interiordesignerin Claudia Silberschmidt hat diese Kombination bei einem Ihrer Projekte wunderschön umgesetzt. Dabei hat sie auch mit der Helligkeit und Tiefe der Farbtöne gespielt, sowie Muster und unterschiedliche Materialien eingesetzt.

Mit Leuchtkraft voraus

Prachtsofa mit himbeerrotem Samt bezogen. Foto über: Homedit

Ein Sofa, das wie ein edles Schmuckstück aus dem Raum herausstrahlt! Für den Bezug wurde ein kühles, aber tiefes Himbeerrot gewählt, das in Samt besonders sinnlich leuchtet. Der Unterbau zeigt ebenfalls eine Samteinkleidung. Diese ist golden und zeigt ein Tiermuster. Daneben stehen kleine Spiegeltische – fast ein bisschen so wie in einem Club oder Café.

Ein Tisch für alle Sinne

Sinnlich gedeckter Tisch mit Blätterschalen und gemusterter Tischwäsche. Teller und Foto: Amara

Es gibt einen Ort, an dem wir viel zu wenig spielen – den Tisch. Mit farbigem Geschirr, buntgemusterten Decken und Servietten, farbigen Gläsern und hübschen Schälchen lassen sich auf einfachste Art neue Welten kreieren und damit der Alltag auf eine andere Ebene erheben. Diese schönen Blattschalen und -teller heissen Radicchio und sind von Amara.

Gold in der Wohnung

Ein Boudoir mit märchenhaften Wohnideen. Interiordesign: Dimore Studio , Foto: Andrea Ferrari

Das Abendrot krönt auch eine besonders magische Zeit zwischen dem Tag und der Nacht. Es ist die visuelle Version der Feierabendglocken, lädt zum Apéro ein, kleidet mit seinem Zauber den Übergang von Geschäftigkeit in die Freizeit und ins Private ein. Genau diese Anmutung haben die Designer von Dimore Studio in diesem Raum eingefangen. Die Wände sind golden, der Vorhang himbeerrot, der Boden ist mit einem Teppich in Leopardenmuster ausgelegt und das Sofa hat die moderne Form eines orientalischen Divans. Dazu gesellen sich Salonstühle, ein Salontischchen mit Hocker und Regale an der Wand. So ist aus einem kleinen Raum ein fantastisches Boudoir, ein Salon oder eben eine kleine Abendrot-Suite entstanden.

Kommen Sie auf den roten Teppich

Elegantes Wohnzimmer mit edlem, roten Teppich. Foto über: Casa de Valentina

Auf die einfachste Weise holt man sich mit einem Teppich die Magie des Abendrots in den Raum. Viele Perserteppiche zeigen warme Rottöne und schaffen mit ihren kunstvollen ornamentalen Muster das gewisse Etwas in den Raum, das Wohnlichkeit und Wärme bringt, Stile vereint und Luxus ausstrahlt.

Muster im Mix

Wohnliches Bad mit gemustertem Boden. Foto über: Inside Closet

Dieses Bad ist wohl das wohnlichste Bad, das ich hier je gezeigt habe. Es ist ein En-Suite-Bad, also eines, das vom Schlafzimmer aus erreichbar ist. Die Designerin und Bewohnerin dieser schönen Wohnung, die hier auf Inside Closet ganz zu sehen ist, hat für den Boden Keramikplatten von Bisazza gewählt, welche von India Mahdavi entworfen wurden. Dann hat Sie eine Bank neben der Wanne installiert und diese mit edlen Matratzenkissen gepolstert. Darüber hängt ein gerahmter Print von Ferm Living. Das Bad lässt den Blick frei ins Schlafzimmer, welches ebenfalls verschiedene warme Abendrottöne zeigt.

Ton in Ton

Ein Bett in warmen Abendrottönen gekleidet. Foto über: The Design Files

Von allen Ton-in-Ton-Farbkombinationen eignen sich die Abendrottöne wohl am besten. Denn ihre Vielfältigkeit reicht vom zarten Rosé über leuchtendes Orange bis zu dunklen Rostbraunschattierungen. Dieser grossen Spannbreite an Farbenvielfalt fehlt die Langeweile, welche andere Ton-in-Ton-Farbschemen zeigen wie etwa eine Palette, die einfach von Hellblau bis Dunkelblau führt. Die Vielschichtigkeit der warmen Abenrotfarben wird hier in diesem Schlafzimmer wunderschön zelebriert – mit Decken, Kissen, Polsterstoffen und vielen unterschiedlichen Texturen und Materialien.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.