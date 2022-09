Schulhäuser in der Stadt Zürich – «Lassen Sie die Kinder nicht im Regen stehen» – Millionen Franken für Schulcontainer Weil die Stadtzürcher Schulen zu wenig Platz für alle Kinder haben, muss die Stadt weitere Container aufstellen. Der Gemeinderat hat daran wenig Freude. Patrice Siegrist

Die Provisorien sind weiterhin umstritten: Ein Züri-Modular-Pavillon in Zürich-Albisrieden. Foto: Doris Fanconi

Sie sind ein Symbol einer verschlafenen Schulhausplanung: die Züri-Modular-Pavillons (ZMP). Bereits in über achtzig solchen Containern unterrichten Lehrpersonen Stadtzürcher Kinder, weil es in den regulären Schulhäusern zu wenig Platz hat. Nun hätten sieben weitere hinzukommen sollen. Im Kolbenacker in Seebach, beim Lachenzelg in Höngg, beim Schulhaus Sihlweid in Leimbach und bei der Schulanlage Wollishofen soll je ein ZMP aufgebaut werden, beim Wydäckering in Albisrieden gleich deren drei. Kostenpunkt: insgesamt 28,4 Millionen Franken. So der Plan des Stadtrats.