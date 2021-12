Leitartikel zum Jahreswechsel – Lasst uns endlich wieder vernünftig diskutieren Trotz Impfung dominiert Corona unser Leben weiterhin. Den Weg aus der Pandemie schaffen wir nur gemeinsam. Deshalb sollten wir uns zusammenraufen und im Dialog eine gemeinsame Lösung finden. Benjamin Geiger

Cartoon: Ruedi Widmer

Was wir uns vor einem Jahr an Silvester erhofft hatten, ist nicht eingetreten: Die Pandemie ist nicht verschwunden. Trotz Impfungen und Kontakteinschränkungen dominiert das Virus auch zum Jahresende 2021 die Schlag­zeilen. Obwohl wir es eigentlich nicht mehr hören und lesen wollen, müssen wir uns ständig mit dem Virus beschäftigen. Denn wer den Unterschied zwischen 2-G und 3-G nicht kennt, wem Boostern und PCR Fremdwörter sind und der nicht weiss, dass Delta und Omikron mehr sind als Buchstaben im griechischen Alphabet, der sollte lieber sein Zuhause nicht mehr verlassen.

Heute geht das Jahr 2021 zu Ende, ohne die Gewissheit zu hinterlassen, dass es 2022 besser läuft. Wird das Virus tatsächlich vom potenziell gefährlichen Krankheitserreger zu einem Auslöser eines harmlosen Schnupfens mutieren oder gar ganz ausgerottet werden, wie die Optimisten glauben? Oder werden auf Omikron die Pi- und Rho-Varianten folgen und auch nächstes Jahr ein normales Leben verunmöglichen, wie die Pessimisten prophezeien? Wir wissen es nicht. Klar ist einzig, dass wir die Pandemie nur gemeinsam besiegen können, nur gemeinsam den besten Weg dazu definieren können. Doch der dazu notwendige gesellschaftliche Konsens ist 2021 verloren gegangen. Wir haben verlernt, über das Thema Corona in einer vernünftigen Art zu diskutieren. Mit jemandem über die Pandemiebekämpfung zu reden, dessen Haltung dazu wir nicht kennen, vermeiden wir. Ein hässlicher Streit könnte die Folge sein. Das darf doch nicht so bleiben! Wieso können wir in der Schweiz zivilisiert über Steuern und das Verhältnis zu Europa, über Tempo 30 oder das Verbot von Ölheizungen diskutieren, aber über den Weg aus der Corona-Pandemie nicht?

«Wir sollten aufhören, Andersdenkende als Feinde zu betrachten, und damit beginnen, uns ernsthaft für deren Ansichten zu interessieren.»

Für 2022 sollten wir uns deshalb vornehmen, wieder miteinander zu reden. Über das Impfen, seine Wirkungen und Nebenwirkungen, über das Zertifikat, seine Vor- und Nachteile. Wir sollten aufhören, Andersdenkende als Feinde zu betrachten, und damit beginnen, uns ernsthaft für deren Ansichten zu interessieren. Es muss sich also beispielsweise der dreifach Geimpfte dazu durchringen, die Impfverweigerung seiner Nachbarin als deren legitime Meinung zu akzeptieren und nicht als Sabotage der Pandemiebekämpfung. Und sie darf ihn umgekehrt nicht mehr als Vertreter einer Diktatur beschimpfen, sondern zu verstehen versuchen, weshalb er sich dreimal von einer Nadel hat stechen lassen. Erst wenn wir so weit sind, bietet sich die Chance, vom andern zu lernen oder ihn zu überzeugen.

Über Meinungen ernsthaft und respektvoll zu diskutieren bedeutet nicht, dass man seine eigene Überzeugung auch unbegrenzt durchsetzen kann. Der Grundsatz, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die Freiheit des andern beginnt, gilt gerade auch in der Corona-Debatte. Wenn ich Angst vor dem Impfstoff habe, muss ich sicher sein können, dass man mir nicht eines Tages unter Zwang in den Arm pikst. Andererseits muss ich auch akzeptieren, dass ich kein Kino oder Restaurant besuchen darf, weil ich dort andere anstecken könnte. Der vernünftige Dialog ist keine Garantie dafür, dass das Virus an Silvester 2022 verschwunden sein wird, aber es ist für alle einfacher, wenn wir den Weg aus der Pandemie gemeinsam suchen können.

Zu diesem konstruktiven Dialog wird der «Landbote» auch im nächsten Jahr seinen Beitrag leisten. Wir danken unseren Leserinnen und Lesern für ihre Treue und wünschen allen einen friedlichen und gesunden Start ins 2022.

Benjamin Geiger ist Chefredaktor der Zürcher Regionalzeitungen und des Zürcher Zeitungsverbunds. Er studierte Allgemeine Geschichte und Ägyptologie an der Universität Zürich. Seit 1993 arbeitet er in verschiedenen Funktionen des Lokal- und Regionaljournalismus. Mehr Infos

