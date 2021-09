«Apropos» – der tägliche Podcast – Lastenvelos: Mobilität der Zukunft? Immer häufiger sind in den Städten Elektrovelos mit grosser Ladefläche zu sehen. Sind sie die Zukunft der Mobilität oder nur ein urbanes Wohlstandssymbol? Vivienne Kuster , Emil Bischofberger als Gast , Annik Hosmann als Host

Für Transporte aller Art sind die Cargovelos geeignet; aber werden sie sich durchsetzen? Bild: Getty Images

Eltern fahren ihre Kinder in die Schule oder die Kita, der Gärtner fährt mit seinem ganzen Arbeitsmaterial von Kunde zu Kundin: Was viele mit dem Auto erledigen, wird in grösseren Städten wie Zürich oder Basel immer häufiger mit Lastenvelos gemacht.

In Deutschland fordern die Grünen, dass die Anschaffung eines Lastenvelos mit 1000 Euro subventioniert werden soll – analog zur Subvention von Elektroautos. Damit soll Mobilität klimafreundlicher werden. Die SP Zürich zieht nach, wie die NZZ am Sonntag berichtete: Cargobikes sollen subventioniert werden, wenn sie zum Teilen angeboten werden.

Doch wie klimafreundlich ist ein Lastenrad? Sind diese Elektrovelos mit grosser Ladefläche wirklich die Zukunft der Mobilität? Oder doch nur ein Luxus, den sich reiche Städterinnen und Städter leisten können? Antworten gibt es von Emil Bischofberger im Gespräch mit Annik Hosmann in der neuen Folge von «Apropos».

Emil Bischofberger berichtet seit 2006 für den «Tages-Anzeiger» über Sport und andere Themen. @bischofberger Annik Hosmann ist Redaktorin im Ressort Zürich Stadtleben. Sie hat an der Universität Zürich Publizistik und Kulturanalyse studiert und schreibt seit 2018 für den «Züritipp» und seit 2019 für den «Tages-Anzeiger» über die Kultur und das Leben in der Stadt Zürich. @annikhosmann

