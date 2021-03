Bahnverkehr in Winterthur beeinträchtigt – Lastwagen fährt beim Bahnhof Grüze in Bahnschranke Um Winterthur ist es am frühen Mittwochnachmittag im S-Bahnverkehr zu Verspätungen gekommen. Der Grund: Ein Lastwagen ist beim Bahnhof Grüze in eine Bahnschranke gefahren.

Ein Lastwagen hat die Bahnschranke beschädigt. Foto: Google SteetView

Am Donnerstagnachmittag war der Bahnverkehr im Bahnhof Winterthur Grüze beeinträchtigt. Grund dafür war ein Vorfall mit einem Strassenfahrzeug, wie der ZVV mitteilt. Die Stadtpolizei Winterthur bestätigt dies auf Anfrage. Demnach ist ein Lastwagen in eine Bahnschranke gefahren. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden an Fahrzeug und an der Bahnanlage.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr. Nach etwa einer Stunde verkehrten die betroffenen Züge wieder nach Fahrplan.

far