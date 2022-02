Unfall in Altikon – Lastwagen kommt von der Strasse ab und kippt Die ausgeleerte Ladung, Rindenkompost, stellt für Mensch und Umwelt keine Gefahr dar. Der Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Kurz nach dem Mittag, gegen 13 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Mann mit einem Lastwagen, von Uesslingen auf der Thurtalstrasse in Richtung Andelfingen. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, kam es am Dorfeingang von Altikon zu einem Unfall: Das Fahrzeug geriet aus bislang nicht bekannten Gründen auf das rechtsseitige Strassenbankett und kippte auf die rechte Seite. Dabei zog sich der Fahrer mittelschwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Versorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen des Spitals Winterthur in ein Spital gefahren.

Die ausgeleerte Ladung des Lastwagens, Rindenkompost, stellte für Mensch und Umwelt keine Gefahr dar, wie die Polizei in der Mitteilung betont. Sie wurde durch die ausgerückte Feuerwehr und eine private Firma auf einen anderen Transporter auf- und umgeladen.

Wegen des Unfalls musste der betroffene Teil der Thurtalstrasse für mehrere Stunden für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr Thurtal Süd richtete eine Umleitung ein.

