Unfall auf der A51 – Lastwagen rammt Leitplanke – Autobahn wird gesperrt Am Montagmorgen ist es in Winkel auf der A51 Richtung Flughafen zu einem Unfall gekommen. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Der Lastwagen schleuderte über die gesamte Fahrbahn. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Montagmorgen ist es auf der A51 Richtung Flughafen zwischen Bülach und Kloten zu einem Unfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Zürich schreibt, prallte ein Lastwagen auf dem Gemeindegebiet von Winkel kurz vor 5.30 Uhr in die rechtsseitige Leitplanke. Anschliessend schleuderte das Fahrzeug über beide Fahrstreifen zurück und prallte so heftig gegen die Mittelleitplanke, dass diese auf den Überholstreifen der Gegenfahrbahn verschoben wurde.

Nach diesem Anprall schleuderte der Lastwagen wieder Richtung Pannenstreifen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Personenwagen eines 50-jährigen Lenkers, der auf dem Überholstreifen fuhr. Danach schleuderte der Lastwagen nochmals über die ganze Fahrbahn, bevor er nach einer erneuten Kollision mit der rechtsseitigen Leitplanke zum Stillstand kam, wie die Polizei weiter schreibt.

Lastwagenfahrer leicht verletzt

Der Lastenwagenfahrer wurde bei diesem Unfall leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstbehandlung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Spital gefahren. Der Lenker des Personenwagens blieb unverletzt.

Die A51 Richtung Flughafen musste mehrere Stunden lang gesperrt werden. Die Strasse konnte gegen 8.30 Uhr wieder freigegeben werden. Auch die Fahrbahn Richtung Bülach musste einspurig geführt werden. Gemäss TCS wurden Autofahrer gebeten, die Strecke grossräumig zu umfahren.

Mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunkt-Feuerwehren von Bülach und Kloten, eine grosse Equipe des Nationalstrassenunterhalts NSU, ein Rettungswagen des Spitals Bülach sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.