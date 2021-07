Unfall in Flurlingen – Lastwagen schiebt Auto 300 Meter über die A4 Am Freitagmorgen hat sich auf der A4-Schrägseilbrücke in Flurlingen eine Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto ereignet. Es gab keine Verletzten.

Der A4-Cholfirsttunnel musste rund 30 Minuten lang gesperrt werden. Foto: Schaffhauser Polizei

Um 6.30 Uhr am Freitagmorgen fuhr ein 22-jähriger Schweizer mit einem Auto auf der rechten Fahrspur auf der A4-Schrägseilbrücke in Flurlingen in den Cholfirsttunnel in Richtung Winterthur ein. Zur gleichen Zeit wollte ein 38-jähriger Ukrainer, der mit einem Lastwagen sowie einem Anhänger auf der Überholspur – auch Richtung Winterthur – in den Cholfirsttunnel einfuhr, mit seinem Fahrzeug auf die rechte Fahrspur wechseln. Diesen Unfallhergang beschreibt die Schaffhauser Polizei.

Bei diesem Fahrspurwechsel übersah nach ersten Erkenntnissen der Polizei der Lastwagenchauffeur das Auto. Der Lastwagen kollidierte mit dem Auto und schob dieses rund 300 Meter, bis zum Stillstand, vor sich her.

Es wurde niemand verletzt. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Während der Unfallaufnahme durch die Schaffhauser Polizei musste der A4-Cholfirsttunnel für rund eine halbe Stunde für den Verkehr komplett gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung war signalisiert.

