Im Winterthurer Morgenverkehr – Lastwagenpanne führte zu grossem Stau Pendler auf der A1 Richtung St. Gallen brauchten heute Morgen Geduld. Grund dafür, war ein Defekt an einem Lastwagen.

Der Verkehr auf der A1 kam heute Morgen fast zum erliegen. mad (Symbolbild)

Ein defekter Lastwagen sorgte am Mittwochmorgen für Verkehrschaos in und um Winterthur. Zeitweise staute sich der Verkehr auf der A1 Richtung St. Gallen fast 10 Kilometer lang, was einer Wartezeit von rund einer Stunde entsprach.

Die Strecke Töss und Wülflingen musste kurzweilig zur Bergung des Lastwagens gesperrt werden. Aufgrund der Verkehrsüberlastungen gab es auch auf der Hauptstrasse, zwischen Kemptthal und Töss sowie auf der Hauptstrasse zwischen Brütten und Töss Stau.

huy