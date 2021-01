Viele Corona-Fälle in Wengen – Lauberhorn-Rennen auf der Kippe: Anreise der Teams gestoppt Die Skirennen waren schon bestätigt. Nun soll bei der Berner Gesundheitsdirektion über Nacht ein Umdenken stattgefunden haben. Eine Sitzung am Montagvormittag soll Klarheit bringen.

Könnte dieses Jahr ausgebremst werden: Der Schweiz Stefan Rogentin in Wengen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Die FIS-Taskforce, die Gesundheitsdirektion und das Wengener OK: Sie alle hatten eigentlich grünes Licht für die Lauberhorn-Klassiker vom kommenden Wochenende gegeben. Der gesamte Skizirkus würde konsequent von der Bevölkerung in Wengen abgeriegelt werden, schliesslich grassiert dort das Coronavirus derzeit besonders stark: Von den 1100 Einwohnern wurden 51 positiv getestet.

Nun aber droht eine Kehrtwende. Der «Blick» schreibt in Bezug auf österreichische Quellen, dass die Rennen abgesagt werden, die Berner Gesundheitsdirektion habe sich über Nacht umentschieden, weil sich die Corona-Situation verschlimmert habe. Gemäss SRF-Informationen findet am Montagvormittag eine Sitzung aller Beteiligten statt, in der die neuesten Entwicklungen besprochen werden. Der Entscheid soll am Nachmittag gefällt werden, vorsorglich wurde die Anreise der Teams bereits gestoppt. Das bestätigt gegenüber dieser Zeitung der Mediensprecher des Weltverbands. Eine Quelle von Swiss-Ski betont derweil, das Rennen sei «aktuell nicht abgesagt».

Am Rennwochenende in Wengen sollte eigentlich am Freitag und Samstag je eine Abfahrt stattfinden, am Sonntag stünde der Slalom auf dem Programm.

fas