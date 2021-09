Multimediavortrag – Laufen. Essen. Schlafen. - Explora-Multimediavortag CHF 6.- günstiger an verschiedenen Daten und Orten im Januar 2022. Elizabeth Avanidis

Explora – Laufen.Essen.Schlafen ZVG

Als Christine Thürmer 1967 geboren wird, weist nichts darauf hin, dass sie einmal die meistgewanderte Frau der Welt werden würde. In der Schule ansonsten Klassenbeste, ist sie in Sport eine Niete. So macht sie erst mal steile Karriere als Managerin, bevor sie nach einer unerwarteten Kündigung und dem Tod eines Freundes erkennt: Zeit ist wichtiger als Geld. Völlig untrainiert wandert sie trotz Plattfüssen, X-Beinen und Übergewicht 4000 Kilometer von Mexiko nach Kanada. Und das ist erst der Anfang.

Freitag, 7. Januar, 19.30 Uhr, Jona, Kreuz

Samstag, 8. Januar, 19.30 Uhr, Wetzikon, Aula Kantonsschule ZO

Sonntag, 9. Januar, 13.30 Uhr, Zürich, Volkshaus, Theatersaal

Mittwoch, 12. Januar, 19.30 Uhr, Zürich, Volkshaus, weisser Saal

Freitag, 14. Januar, 19.30 Uhr, Winterthur, gate27

Ihr BONUS-KARTEN Angebot

Kategorie normale Tickets: CHF 23.- statt CHF 29.-

Kategorie beste Plätze (nur online buchbar): CHF 30.- statt 36.-