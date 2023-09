Die Ausgangslage

Nach fünf Runden stehen die Grasshoppers auf Rang 9. Zu unrecht? Das Team von Bruno Berner hat in den letzten Partien grosse Bemühungen gezeigt und dafür sehr wenig geerntet, es hapert vor allem an der Effizienz. Gegen Schlusslicht Stade Lausanne, das wohlgemerkt noch eine Partie weniger aufweist, muss heute unbedingt ein Sieg her, wenn sich GC Hoffnungen auf die obere Hälfte der Tabelle machen will.

In den letzten vier Direktduellen – nämlich in der Challenge League – konnten die Waadtländer nie gegen GC gewinnen. Und wie sieht es in der Super League aus?