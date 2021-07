Bauarbeiten am Bahnhof Winterthur – Lautes Wochenende für Anwohner des Busbahnhofs Die Buszufahrt von der Zürcherstrasse in den Busbahnhof muss saniert werden. Dafür fahren in der Nacht auf Samstag grosse Maschinen auf. Gregory von Ballmoos

Beim Busbahnhof kommt es am kommenden Wochenende zu Bauarbeiten. Foto: Enzo Lopardo

Die Stadt warnt in einer Mitteilung vor «lärmintensiven» Bauarbeiten am Wochenende. Der Belag der Busabbiegespur von der Zürcherstrasse in den Busbahnhof müsse dringend saniert werden, heisst es. Dafür fahren am Freitagabend die Maschinen auf. Mit einer Grossfräse wird der Belag abgetragen, in der Nacht auf Sonntag wird neu asphaltiert.