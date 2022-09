Neue Airpods Pro im Test – Lautstärke direkt an den Airpods regeln Die neusten Apple-Kopfhörer erfüllen den lange gehegten Kundenwunsch. Wir haben sie ausprobiert. Rafael Zeier

Mit einem Wisch wirds lauter: Die neuen Airpods Pro im Ohr. Foto: Rafael Zeier

Mindestens im Apple-Kosmos sind die Airpods Pro seit Jahren die besten Allrounder. Sie sind leichter zu transportieren als die grossen Airpods Max und haben im Gegensatz zu normalen Airpods auch Lärmunterdrückung und den Transparenz-Modus.

Die Nachfolger (260 Franken) ändern an dieser Erfolgsformel nichts. Ja, sie heissen sogar fast gleich. Nicht etwa Airpods Pro 2, sondern Airpods Pro (2. Generation). Künftig muss man also ganz genau hinschauen, wenn man Airpods Pro zum Schnäppchenpreis sieht. Es könnten die alten oder die neuen sein.

Sind es die neuen oder die alten Airpods Pro? Es sind die neuen. Foto: Rafael Zeier

Abgesehen vom Namen unterscheiden sie sich aber sehr wohl vom Vorgängermodell. Nicht jede Neuerung ist im Alltag gleich auffällig, aber deren zwei sind lange gehegte Wünsche:

Endlich Lautstärke

Seit den ersten Airpods wünschte ich mir, man könnte direkt an den Kopfhörern die Lautstärke anpassen. Ja, es geht auf der Uhr oder dem Handy. Aber warum nicht an den Kopfhörern? Nun geht das endlich, und es funktioniert sehr gut. Anfängliche Bedenken, dass man ständig unabsichtlich die Lautstärke verstellt, stellen sich als haltlos heraus.

Wenn man den Airpods-Stummel mit dem Daumen stabilisiert, kann man mit dem Zeigefinger ohne Probleme lauter oder leiser machen. Was in einem Artikel etwas kompliziert klingt, ist im Alltag kinderleicht und intuitiv. Akustische Signale weisen zudem darauf hin, wenn man das Maximum oder das Minimum erreicht hat.

Verstellt wird die Lautstärke nämlich immer schrittweise. So wird verhindert, dass man unabsichtlich aufs Maximum schaltet.

Endlich besser finden

Der grösste Airpods-Ärger im Alltag ist die ständige Angst, die teuren Kopfhörer irgendwo liegen zu lassen oder zu verlieren. Nun funktionieren die neuen Airpods Pro (oder eher deren Ladebox) wie ein Airtag. Das iPhone lotst einen präzise dahin, wo die Kopfhörer liegen. Egal, ob man sie in einer Jacke, im Rucksack oder unter einem Sofakissen verloren hat.

Und sonst?

Abgesehen von diesen zwei im Alltag grössten Verbesserungen gibt es viele kleine. Zum einen hält der Akku mit sechs Stunden (pro Ladung) nun noch mal länger. Selbst hatte ich mit den ersten Airpods Pro nie Akku-Sorgen, aber mehr ist freilich immer gut.

Neu können die Airpods auch mit dem Ladedock der Apple Watch drahtlos geladen werden. Das ist hilfreich, wenn man mal kein Lightning-Kabel dabeihat. Viel besser wäre es freilich, Apple hätte sich einen Ruck gegeben und schon mal auf USB-C gesetzt, ehe die Firma in den nächsten Jahren sowieso von der EU zum einheitlichen Ladekabel verknurrt wird.

Etwas besser

Sowohl der Transparenz-Modus wie die Lärmunterdrückung sind noch mal besser geworden. Mikrofone und Tonqualität ebenfalls. Bei allen vieren sind die Unterschiede zwar im Direktvergleich spürbar, aber nicht bahnbrechend, da das Vorgängermodell schon mehr als gut genug war.

Gerade beim Transparenz-Modus hat Apple den Mund ziemlich voll genommen. Im Alltag ist er aber immer noch nicht so gut, dass man die Kopfhörer bei einem Gespräch von Mensch zu Mensch in den Ohren lassen wollte. Mal abgesehen davon, dass das ziemlich unhöflich ist, hört man die andere Person doch besser, wenn man keine Kopfhörer im Ohr hat, die mit Mikrofonen und viel Rechenleistung so tun, als wären sie nicht da.

Sonys Linkbuds, die ringförmige Lautsprecher haben, sodass man die Umgebung richtig hört, sind in Sachen Transparenz weiterhin das Mass aller Dinge. Bei den Airpods Pro habe ich mir damit beholfen, dass ich häufig einfach nur einen im Ohr hatte.

Hey, Siri?

Was auch bei den neuen Airpods weiterhin enttäuscht, ist Siri. Die Sprachassistenz-Funktion wäre gerade bei Kopfhörern so praktisch. Im Test gab es in der Mehrheit der Fälle nicht mal eine Antwort auf das Zurufen der magischen Formel «Hey, Siri …».

Solange Apple das nicht hinbekommt, bleiben die Airpods Pro tolle Kopfhörer. Das Handy sollte man allerdings weiterhin stets in Griffweite haben, wenn man einen Musikwunsch hat. Aber immerhin klappt das mit der Lautstärke nun sehr gut.

Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

Fehler gefunden?Jetzt melden.