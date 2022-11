Mit Backrezepten auf Reisen – Lauwarm ein Genuss In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche: amerikanischer Apfelkuchen. Heidrun Pschorn

American Apple Pie kommt auch gern an Thanksgiving auf den Tisch. Foto: Heidrun Pschorn

Der Ursprung des amerikanischen Apfelkuchens ist in England zu finden, wo im Jahr 1381 das erste gedruckte Rezept erschien. Zum Symbol des amerikanischen Nationalstolzes wurde der Pie erst im 19. Jahrhundert. Die köstliche Idee, den warmen Apple Pie mit einer Kugel Vanilleglace zu geniessen, stammt von Professor Charles Watson Townsend. Er dinierte regelmässig im Cambridge Hotel Washington und äusserte in den 1890ern diesen speziellen Wunsch. Jetzt gehts aber los!



Rezept:

Teig:

400 g Mehl

225 g Butter

½ TL Salz

1 Eigelb

100 g Zucker

etwas kaltes Wasser

Abrieb von einer Biozitrone

1 Eiweiss

Füllung:

1 kg leicht säuerliche Äpfel

60 g Cranberry (optional)

2 EL Zitronensaft

1 TL Zimt

etwas Muskatnuss

60 g brauner Zucker

100 g Zucker

1 EL Maisstärke

1 Eigelb zum Bestreichen

Zubereitung:

Mehl, Zucker, Salz, Butter, Zitronenabrieb und das Eigelb in eine Schüssel geben und alles zu einem krümeligen Teig kneten. Anschliessend etwas kaltes Wasser hinzugeben und so lange weiter kneten, bis der Teig glatt ist. In eine Frischhaltefolie gewickelt für eine Stunde in den Kühlschrank legen.

Für die Füllung die Äpfel schälen, vierteln und entkernen. Anschliessend in dünne Scheiben schneiden. Die Äpfel mit Zitronensaft, Zucker, braunem Zucker, Zimt, Muskatnuss, Maisstärke und optional Cranberry in einer Schüssel vermengen.

Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen. Für den Boden etwas mehr als die Hälfte des Teiges abschneiden und auf einer bemehlten Fläche, grösser als die Form (Durchmesser 26 cm) ausrollen. Den Teig in die ausgebutterte und bemehlte Pie-Form legen, Boden und die Ränder leicht andrücken. Den Boden mit Eiweiss bestreichen. Die Apfelmischung auf den Teig in die Form geben. Den zweiten Teig ausrollen. In der Mitte des Teiges ein Loch ausstechen, damit Luft entweichen kann. Den Teig auf die Füllung legen und leicht andrücken. Mit Eigelb bestreichen. Den Kuchen in den vorgeheizten Backofen bei ca. 200 Grad circa 50–55 Minuten goldbraun backen.



Tipp: Den Teig zwischen Mehl und Frischhaltefolie ausrollen.

