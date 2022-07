Immer wieder verdreht der russische Aussenminister Sergei Lawrow die Tatsachen – und spricht beispielsweise darüber, dass der Westen in der Ukraine einen Krieg führe. Foto: Russian Foreign Ministry / AFP

Sergei Lawrows Verdrehungsfähigkeiten sind legendär. Der russische Aussenminister setzt Standards für alle aktiven Populisten und Demagogen, zu deren wichtigster Befähigung es gehört, Tatsachen in Lügen und Lügen in Tatsachen zu verwandeln. Lawrow ist so etwas wie die Verbalausgabe eines Spiegels: Was er von sich gibt, ist nur spiegelverkehrt korrekt. Mehr noch: Eigentlich fallen die Worte auf ihn selbst zurück, er beschreibt die Zustände in seinem eigenen Land und in Putins Herrschaftsorbit. Es ist, als leide Lawrow unter einer Bewusstseinsspaltung, die ihn stets kritisieren lässt, was er selbst anrichtet.