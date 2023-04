Fussball 2. Liga – Leader Veltheim verlauert drei Punkte Der Tabellenführer aus Winterthur verliert beim Abstiegskandidaten Schwamendingen mit einem 2:3 unerwartet drei Punkte. Es fehlte hinten und vorne. Urs Kindhauser

Innenverteidiger Besnik Tahiri (vorne) war der einzige Veltemer, der Tore erzielte. Foto: Urs Kindhauser

Nur eine Woche nach dem umjubelten 2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Zürich City gelingt dem SC Veltheim die Bestätigung nicht. Der Leader der Gruppe 2 verliert beim FC Schwamendingen, der auf dem zweitletzten Platz schon etwas abgeschlagen ist, mit 2:3 und muss Verfolger Dübendorf (5:0 gegen Greifensee) aufschliessen lassen. Dabei war es nicht einmal eine durch und durch schlampige Leistung. Die hätte man den ambitionierten Veltemern auch nicht zugetraut. Aber was sie zeigten, war nicht gut genug für einen Sieg, vor allem in und an den beiden Strafräumen.