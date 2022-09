Frauen-Offensive in der Armee – Leandra will Panzergrenadier werden Frauen melden sich immer öfter freiwillig zum Militärdienst. Was versprechen sie sich davon? Ein Augenschein am Orientierungstag. Cyrill Pinto

In der Waffenkammer schultert Leandra die schwere Panzerfaust – später will sie die RS bei den Panzergrenadieren absolvieren.

Montagmorgen, 8.30 Uhr, Kaserne Reppischtal in Birmensdorf ZH: Hauptadjutant Martina Mayer – sie will nicht in der weiblichen Form angesprochen werden – steht in Tarnanzug und mit Kampfstiefeln in der Eingangshalle, hinter ihr ein Schild: Orientierungstag. 30 Frauen haben ihren Marschbefehl in der Hand, alle sind pünktlich, niemand fehlt. In der Vorstellungsrunde wird schnell klar, aus welchem Schrot und Korn sie sind: Feuerwehr, Pfadi und Sport geben die Frauen als ihre Lieblingshobbys an.