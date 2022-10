«Lebe Togetherness. Gemeinsamkeit gibt Kraft» – eines der Statements des Manifests. Foto: Urs Jaudas

Kürzlich an einer Bushaltestelle, ich betrachte eine Werbung, staune und rätsle: Da hängt ein Plakat des Zürcher Warenhauses Jelmoli mit zwölf Punkten. «Lebe Togetherness. Gemeinsamkeit gibt Kraft», «Go for upcycling, preloved, sharing», «Be a human, not just a consumer» steht da. Oder auch: «Embrace your nerdiness» und «Erlebe etwas, was du noch nie erlebt hast. Repeat!».