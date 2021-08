Kolumne Landluft – Leben in der Box Der Avec-Container kommt in die Region – und mit ihm vielleicht noch viele weitere Boxen. Heinz Zürcher

Eine Box, gefüllt mit Landluft – das wärs! Illustration: Ruedi Widmer

Die Gemeinde Seuzach hat eine geniale Idee. Weil es in Oberohringen keinen Dorfladen gibt, wird sie versuchsweise einen Containershop der Firma Valora aufstellen. In die unbediente Holzbox und zu den 1000 Artikeln des täglichen Bedarfs gelangt man per App. So einfach geht das.

Das personalfreie Konzept entspricht unserem Zeitgeist. Wir hasten jetzt schon scannend durch die Läden, bezahlen am Automaten mit dem Handy und brauchen ja auch keine Post-, Bank- und Bahnschalter mehr. Sollten wir die Box nicht mehr brauchen, ist sie schnell entfernt. Denn auch das entspricht unserem Zeitgeist: sich bloss nicht festlegen, flexibel bleiben. Der mobile und vielseitige Container ist deshalb zu einem beliebten Allzwecksgehäuse geworden: für zusätzlichen Schulraum und Durchgangszentren zum Beispiel, aber auch für TV-Sendungen wie «Big Brother».

Doch Seuzach sollte weiter denken. Damit Eltern ungestört in der Avec-Box einkaufen können, würde sich gleich nebenan eine Kita-Box mit Spielsachen anbieten. Bei Regen wartet der Hund in der Zwinger-Box und der Zigarren paffende Ehemann in der klimatisierten Smoker-Box.

Weil das Einkaufen in der Avec-Box wegen technischer Störungen, fehlender Lebensmittel und vordrängelnder Mitkonsumenten auch ärgerlich sein kann, bräuchte es zwingend eine Wut-Box um die Ecke, in der man in Boxsäcke prügeln und gegen Autotüren treten kann. Vielleicht liessen sich so auch Vandalen von der Avec-Box fernhalten. Ein Bierproduzent wäre allenfalls für das Sponsoring einer Ausnüchterungsbox zu gewinnen und die Polizei für eine Gefängnisbox, in die man sich nach einem Diebstahl gleich selbst einsperren kann.

