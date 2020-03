So meistern Sie das Homeschooling

Schon am Samstagmorgen zog der achtjährige Flurin mit stolzgeschwellter Brust den Laptop heraus, den seine Schule ihm am Freitag mitgegeben hat. Er richtete sich ein und verkündete «Ich mach jetzt Anton!». Anton ist eines der Lernprogramme, die sie in Flurins Schule seit Anfang März mit den Kindern eingeübt haben, neben anderen Programmen, und bis jetzt hat der Bub grossen Spass am Fernunterricht, auch wenn ihm die Gspänli und die Lehrerinnen fehlen; der ganz eigene Raum, den Schule für jedes Kind bedeutet.

Viele Schulen waren gewappnet, und die Lehrerinnen und Lehrer schicken seit Montag ausführliche Tagespläne, Aufgaben und Vorschläge via E-Mail, in gemeinsamen Chatrooms oder auf Plattformen wie Seesaw oder teams.microsoft.com, das sich gut auch für die Sekundarstufe eignet. Besonders anspruchsvoll ist es für Lehrer von Abschlussklassen, denn Vornoten zählen ja zum Beispiel für die Matur. Wie man sie jetzt eruieren und auch spezifisch auf die Maturaprüfungen vorbereiten kann, erarbeiten Kantonschul-Lehrpersonen derzeit im ganzen Land. Dann wieder gibt es Primarschüler, die täglich Aufgaben in ihrem Briefkasten finden.

Nicht alle waren gleich gut vorbereitet

Oder man entschied sich, so im Kanton Aargau, dafür, den Unterricht zumindest an der obligatorischen Volksschule vollständig einzustellen und die Schulen zu Notbetreuungsorten umzufunktionieren. Digitales Lernen wird im Aargau nur an den nachobligatorischen Schulen erwartet. Zugegeben, nicht alle Schulen im Kanton Zürich und anderswo in der Schweiz waren gleich gut vorbereitet, obwohl die Schulschliessung, so die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner, in den intensiven Gesprächen während der letzten Wochen «immer auch ein Szenario» war. Man hatte zwar keine Planungssicherheit, und am Ende ging es dann doch arg schnell. Aber, sagt Steiner: «Unvorbereitet hat es wahrscheinlich die wenigsten Schulen getroffen.»

Zum Glück hat sich zudem gezeigt: Selbst diejenigen, die es etwas weniger ernst mit der Vorbereitung genommen hatten, haben sich auch über das Wochenende dahintergeklemmt. Lehrerinnen und Lehrer schoben Überstunden, IT-Fachleute und Schuldirektoren bemühten sich um schnelle digitale Aufrüstung und kreative Lösungen – und der Fernunterricht in den ersten Tagen lief überraschend gut. Selbst die Instrumentallehrpersonen der Musikschule haben sich bei den Eltern schon mit Alternativen zum Präsenzunterricht gemeldet, etwa via Skype oder mittels Versenden von Videos.

Fitte, vernetzte Schulen

Die meisten Schulen unterstützten den Start mit hilfreichen Tipps zur strukturierten Tageseinteilung, zu sinnvollem Portionieren, Pausen machen und genügend Trinken. Die Bildschirmzeit soll nicht überborden, jüngere Schülerinnen und Schüler nicht allzu sehr allein gelassen werden, aber – und das ist ganz wichtig nicht nur für den Lerneffekt, sondern vor allem fürs Gefühl der Selbstwirksamkeit in dieser Krisensituation! – auch nicht dauerüberwacht. Eltern haben Vorschläge erhalten wie Velostrecken üben, Beete anlegen, im Wald Bastelmaterial sammeln. Und durch die Feedbacks der Eltern hat die eine oder andere Schule bereits am Dienstagabend ein überarbeitetes Programm in den Äther geschickt.

Pandemie im 21. Jahrhundert bedeutet auch, dass man sich schnell vernetzen, hilfreiche Informationen teilen, Plattformen aufbauen kann. Eduport etwa (hier gehts zur Website) wurde im Auftrag der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation entwickelt: Es ist eine Website über den digitalen Bildungsraum der Schweiz insgesamt mit einer guten Übersicht über verschiedenste Fernlern-Angebote. Auch die Kantone präsentieren auf ihren Websites laufend aktualisierte Informationen und Material, um, so Silvia Steiner, «die Schulen bei der Umstellung des Unterrichts zu unterstützen.» Allerdings mache man keine Vorgaben, wie und mit welchem Programm zu arbeiten sei. Für alle gilt jetzt: Learning by doing.