«Manche räumen die Wohnung auf, bevor sie sich das Leben nehmen»

Im neuen Kinofilm «Jagdzeit» nimmt sich ein Schweizer Topmanager das Leben, die Klatschpresse berichtete tagelang über den Suizid von Caroline Flack, der Moderatorin und Ex-Freundin von Prinz Harry. Kann das Menschen auf die Idee bringen, sich selber das Leben zu nehmen?

Ja, emotionale und sensationslustige Berichte können heikel sein. Um die sogenannte Ansteckungsgefahr zu minimieren, ist es zentral, dass auf Alternativen und Hilfsangebote hingewiesen wird. So kann aufgezeigt werden, dass Krisensituationen erfolgreich bewältigt werden können. Die Teenager-Serie «13 Reasons Why» hat das klar gezeigt. Nach der ersten Staffel haben sich auffallend mehr Jugendliche das Leben genommen. Seitdem die Suizid-Szene entfernt ist und Warnhinweise geschaltet werden, ist die Serie nicht mehr ansteckend.

Laut der jüngsten Obsan-Studie des Bundes haben mehr als eine halbe Million Schweizer und Schweizerinnen allein in den letzten zwei Wochen überlegt, sich das Leben zu nehmen. Das ist enorm viel.

Ja. Gemäss Studie gibt auch jeder zweihundertste Befragte an, im vergangenen Jahr einen Suizidversuch begangen zu haben. Das sind hochgerechnet rund 33'000 Personen.

Ab wann sind Suizidgedanken gefährlich?

Das ist sehr individuell. Suizidgedanken können stark schwanken und sind bei vielen Menschen ganz unterschiedlich. Grundsätzlich steigt die Gefahr, je aktiver, konkreter und häufiger man sich damit beschäftigt, wie und wo genau man sich das Leben nehmen will. Aber auch Gedanken wie «ich weiss nicht mehr weiter», «ich kann nicht mehr», «ich will endlich Ruhe haben» können bedrohlich werden. In diesen Momenten ist es sehr wichtig, sich frühzeitig jemandem anzuvertrauen. Gespräche schützen bei Suizidgedanken nachweislich am besten. Oft aber reden Menschen nicht darüber, weil sie niemanden belasten wollen, Angst vor Stigmatisierungen oder vor unfreiwilligen Hospitalisierungen haben. Das kann zu sehr gefährlichen Situationen führen.

«Manche schreiben Abschiedsbriefe, weil sie den Angehörigen die Schuldgefühle nehmen wollen.»

Der Kadermann aus dem Kinofilm zerbricht sichtlich am beruflichen Druck. Bevor er sich das Leben nimmt, isst er jedoch ganz entspannt eine Nudelsuppe. Ist das realistisch?

Wir haben bei uns in Bern um die 800 Patienten betreut, die einen Suizidversuch hinter sich haben, und jeder hat eine ganz eigene Geschichte. Manche schreiben Abschiedsbriefe, weil sie den Angehörigen die Schuldgefühle nehmen wollen, oder räumen die Wohnung auf. Andere sind in einem sehr hohen Erregungszustand und tun nichts von all dem. Dass der Mann im Film auf einmal ruhig ist, könnte ein Hinweis darauf sein, dass er meint, durch seinen Entscheid wieder die Kontrolle übernehmen zu können. Was so natürlich nicht stimmt.

Wie kann es überhaupt so weit kommen?

Es ist ein sehr komplexes Puzzle von Risikofaktoren. Es geht aber immer um bedrohte Lebensthemen und biografische Verletzbarkeiten. Wenn zum Beispiel jemand gewohnt ist, Verantwortung zu übernehmen und die Kontrolle zu haben und dabei ohne Hilfe anderer durchs Leben geht, kann eine konstante berufliche Abwertung in Kombination mit privaten Konflikten zum gefährlichen Risikofaktor werden. Gerade solche Menschen holen leider selten Hilfe. Dadurch kann eine sehr gefährliche Situation entstehen, in der beispielsweise der Kontrollverlust und die Bedrohung der Identität als unerträglich erlebt wird. In solchen Momenten kann Suizid leider zu einer Option werden.

Trailer zum neuen Spielfilm «Jagdzeit». Video: Youtube

Der Kadermann aus dem Film gibt den Druck direkt auf seine Mitarbeitenden weiter. Diese könnten ja genauso in die Abwärtsspirale geraten.

Nicht jeder Mensch, der unter Druck gerät, an einer Depression leidet, ein Trauma oder jahrelange Schmerzen erlebt hat, wird suizidal. Manche holen sich Hilfe im Umfeld, beim Hausarzt oder Therapeuten. Andere kündigen ihre Stelle, nehmen eine Auszeit, krempeln ihr Leben um. Suizid ist eine dysfunktionale Bewältigungsstrategie. Manche sehen darin die einzige Möglichkeit, einem unerträglichen Zustand zu entkommen.

Heisst das, Suizidgefährdete wollen eigentlich gar nicht wirklich sterben?

Das kann man so nicht sagen. Manche Überlebende sagen, sie hätten zwar nicht den Wunsch gehabt zu sterben, aber sie hätten einfach nicht mehr so weiterleben wollen. Was viele gemeinsam haben, ist dieser unerträgliche psychische Schmerz, der schlimmer wahrgenommen wird als jeder körperliche Schmerz. Wenn Menschen in so einen Zustand geraten, befinden sie sich in einem Ausnahmezustand, in dem alle lebensorientierten Ziele und Handlungen wegfallen. Sie sind dann wie in einem Vakuum, einem Tunnel.

Was passiert in solchen Ausnahmezuständen und danach?

Der Mensch ist nicht mehr in der Lage, überlegt und seiner Persönlichkeit entsprechend zu handeln. Viele Patienten erleben beim Suizidversuch einen Spannungsabfall und haben wieder Zugriff auf ihre Lebensziele. Der Amerikaner Kevin Hines, der einen Sprung von der Golden Gate Bridge überlebt hat, beschreibt im Dokumentarfilm «The Bridge» sehr eindrücklich, wie er in der Luft plötzlich merkt, dass er eigentlich leben möchte. Frauen können viel häufiger Hilfe holen, was daran liegt, dass sie oft sogenannte weiche Methoden wählen und deswegen Suizidversuche öfter überleben als Männer, die sich meist mit letalen, härteren Methoden das Leben nehmen. Man muss aber aufpassen, dass man das nicht als Hilferuf verkennt. Ein Suizidversuch ist immer bedrohlich.

«Das Risiko kann sich zum Beispiel durch Schlafstörungen oder unter Alkoholeinfluss stark erhöhen.»

Wie lange dauert das Zeitfenster vom Suizidgedanken zum Tunnelzustand?

Das ist sehr unterschiedlich. Meist sind diese gefährlichen Zustände zeitlich begrenzt. Es gibt aber auch Menschen, die über Tage und Wochen immer wieder in diesem suizidalen Modus sind. Es ist wie ein On-off-Schalter. Der Mensch muss durch eigene Strategien lernen, sich in Sicherheit zu bringen, wenn der Schalter «on» ist.

Kommt es vor, dass jemand seinen allerersten Suizidgedanken sofort in die Tat umsetzt?

Das habe ich in meiner klinischen Erfahrung bis jetzt noch nie erlebt. Aber es kann innerhalb sehr kurzer Zeit gefährlich werden. Das Risiko kann sich zum Beispiel durch Schlafstörungen oder unter Alkoholeinfluss stark erhöhen.

Ist die Entscheidung, sich das Leben zu nehmen, gefallen: Hat man dann noch Gehör für Hilfsangebote, oder sucht man nicht vielmehr nach geeigneten Methoden, um sich umzubringen?

Der suizidale Prozess ist sehr individuell. Vor dem Entscheid befinden sich viele Menschen in einer starken Ambivalenz, in der sie sich noch Hilfe holen können. Ist der Entscheid gefallen, gibt es leider viele Menschen, die sich nicht mehr helfen lassen können und wollen, auch weil sie meinen, das bringe nichts. Aber das stimmt nicht. Das Gespräch, zum Beispiel mit einer Fachperson, eröffnet neue Perspektiven. In Bern haben mit wir Assip* eine Kurztherapie mit drei Sitzungen entwickelt, die vielen Menschen nachweislich hilft, das Suizidrisiko zu reduzieren.

Der Protagonist gibt in seinem Abschiedsbrief seinem Chef die Schuld. Der Film ist hier nah an wahren Begebenheiten. Kann eine Person eine andere in den Tod treiben?

Nein. Es ist ganz wichtig, dass niemand die Schuld trägt, wenn sich jemand das Leben nimmt. Es ist in diesem Fall eher ein Zeichen dafür, dass er es nicht geschafft hat, sich gegen seinen Chef zu wehren oder sein Leben zu verändern. Hierbei geht es darum, seinen Schmerz zu äussern. Bei Suizid gilt nie das Ursache-Wirkung-Prinzip.