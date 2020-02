Zurück an den Herd

Eine Frau steht am Bügelbrett, auf dem Herd köchelt Eintopf. Während sie staubsaugt, Wäsche aufhängt und aufräumt, geht im Ofen ein Kuchen auf. Sie kämmt sich, trägt Lippenstift auf und etwas Parfüm. Wenn ihr Mann von der Arbeit kommt, wird sie ihn begrüssen und ihm die Jacke abnehmen. Was sich liest wie ein Auszug aus dem «Handbuch für die gute Hausfrau» von 1955, ist die Beschreibung eines typischen Wochentags von Alena Kate Pettitt.

Die Britin gilt als Protagonistin einer Bewegung, die in den sozialen Medien unter dem Hashtag #tradwife (traditional housewife) Diskussionen auslöst. Ein grosser Schritt – allerdings zurück, Richtung Nachkriegszeit. «Sich dem Ehemann unterordnen, als wäre es 1959»: Für Pettitt ganz klar besser, als im Büro nach der Pfeife des Chefs zu tanzen, sagt sie im britischen Frühstücksfernsehen. Die 34-Jährige lebt mit Mann und Sohn in Gloucestershire im Südwesten Englands. Sie ist stolz darauf, eine traditionelle Hausfrau zu sein, und berichtet darüber regelmässig auf der Website der Online-Etiketteschule «The Darling Academy».

Ihren Job in der Kosmetikbranche hat sie aufgegeben, eine Erlösung sei das gewesen. Seitdem nutzt sie den Laptop, um Rezepte zu posten oder zu erklären, warum Hausfrauen mehr Anerkennung gebührt und der Ehemann für sie an erster Stelle steht. Eine politische Gratwanderung: In den USA werden Tradwives von der Alt-Right-Bewegung und ultrarechten «supremacists» für eine Ideologie der überlegenen Rasse instrumentalisiert, zum Beispiel von Hunter Drew, der auf seinem Blog The Family Alpha Frauen als «Heiratsmaterial» bezeichnet, das weisse Nachkommen sichert.

In unsicheren Zeiten zurück zur Tradition

Parallelen zum Familienideal des Dritten Reichs sieht Pettitt bei sich selbst nicht. Als glühende Patriotin will sie ihre Haltung ausschliesslich als Rückbesinnung auf traditionelle Werte verstanden wissen. In einem BBC-Beitrag erzählt sie, dass ihre Mutter sie alleine grossgezogen habe und dass sie sich stets gesehnt habe nach dem Gefühl von Zugehörigkeit und Heimat.

Die emeritierte Frankfurter Soziologieprofessorin Ute Gerhard sieht in diesem Bedürfnis ein wiederkehrendes gesellschaftliches Symptom: «In Zeiten von Verunsicherung greift man zurück auf die vermeintlich gute alte Zeit.» Während Tradwives in der traditionellen Rollenverteilung die Garantie für eine glückliche Ehe sehen, werfen Gegnerinnen ihnen vor, den Komfort, versorgt zu sein, mit dem Verzicht auf ihre Mündigkeit zu bezahlen. Eben diese Unmündigkeit sei ein wesentlicher Bestandteil von Retraditionalisierung – «und somit auch einer Wendung nach rechts», warnt Gerhard.

Pettitt fühlt sich von solchen Aussagen nicht nur politisch verunglimpft. Berufstätige Frauen würden sie dafür verurteilen, dass sie die Doppelbelastung meide, und ihr Verrat am Feminismus unterstellen. Das Modell basiere «auf einem Ehemann, der genug verdient, um die Lebenshaltungskosten allein zu bestreiten», spottet zum Beispiel die Kolumnistin Hadley Freeman im «Guardian».

Die Debatte ist verfahren, und der Graben verläuft mitten zwischen den Frauen, die mit harten Bandagen um die Deutungshoheit des optimalen Familienmodells ringen. So wie Lillian Sediles, die mit ihrem Mann Felipe den Blog The Postmodern Family betreibt. Nach der Geburt des ersten Kindes blieb die Musiklehrerin und klassische Sängerin zu Hause. Seitdem postet sie Videos über gesunde Ernährung, Make-up-Tipps und natürliche Hausgeburt – ihre eigene ist auf Youtube zu sehen.

In einer Talkshow sagte die dreifache Mutter, sie würde niemals ihre Kinder betreuen lassen, um zu arbeiten. Warum, illustriert Sediles auf Twitter mit einer handgeschriebenen Gegenüberstellung: auf der einen Seite der Alltag einer berufstätigen Mutter, bestehend aus Erschöpfung, Frust und Überforderung. Auf der anderen Seite der Tagesablauf einer «Stay-at-home-Mum», die mit den Kindern spielt und gute Christen aus ihnen macht. Während die eine am Wochenende liegen gebliebene Hausarbeit nachholt, verbringt die andere Zeit mit der Familie und ihrem Mann. Die Berufstätige müsse erkennen, dass sie weder eine gute Ehefrau noch Mutter ist. Botschaft: Wer beides will, bekommt am Ende nichts.

Es sind Abwägungen wie diese, die Tradwives dazu ermutigen, sich als die wahren Feministinnen zu bezeichnen. Schliesslich erlaube ihnen ihre Wahl viel mehr Freiheit als berufstätigen Müttern, die sich zwischen zwei Rollen zerrieben, weil es die Gesellschaft so vorgebe. Selbst die britische Feministin Laurie Penny warnt davor, Feminismus lediglich dahingehend zu deuten, dass Frauen so viel arbeiten sollten wie Männer. Damit erreiche man lediglich, «dass Frauen genauso kapitalistisch ausgebeutet werden und zusätzlich noch die ganze Fürsorgearbeit erledigen», sagte sie einmal in einem Interview.

Tatsächlich setzt Studien zufolge selbst bei Paaren, die gleich viel arbeiten, ein traditionelles Verhaltensmuster ein, sobald es um häusliche Aufgabenteilung geht. Mit der Geburt des ersten Kindes fallen die meisten dann gänzlich in alte Rollen zurück: Er arbeitet Vollzeit, sie Teilzeit, dafür übernimmt sie die Care-Arbeiten rund um Kind und Haushalt.

«Die Rede von der Wahlfreiheit ist ein solcher Betrug an der Gleichberechtigungspolitik, ich kann das nicht mehr hören!», ereifert sich Soziologin Ute Gerhard. Es sei verheerend, wenn Frauen nur auf Kosten ihrer Lebensbedingungen arbeiten könnten. «So gesehen verbessern Tradwives ihre Bedingungen durchaus», sagt die 81-jährige Sozialwissenschaftlerin, «für den Moment.» Frauen seien nur für eine bestimmte Zeit als Mütter gefragt. «Was machen wir mit dem Rest unseres Lebens? Man kann nicht ewig Kinder hüten.» Die Scheidungsrate spreche zudem für sich – das könnten sich langfristig auch Männer nicht mehr leisten.

Macht sich Alena Kate Pettitt zur Sklavin? Sie sagt: «Ihr könnt mich gerne so nennen, wie ihr wollt.»

Das Problem: «Nach wie vor ist die Vereinbarungsfrage weiblich. Diese Herausforderung ist nur zu stemmen, indem man eine gleichberechtigte Teilhabe schafft – für beide Geschlechter», sagt Gerhard. Umso schädlicher sei der Verehrungskult des Patriarchen bei den Tradwives: «Alle, die es anders sehen, gelten als männerfeindlich. Das hat fatale Folgen für die Motivation der Männer, etwas zu verändern.»

Wenn es nach Alena Kate Pettitt geht, dürfte ohnehin alles bleiben, wie es ist. Auf den Vorwurf, sie mache sich zur Sklavin ihres Mannes, reagiert sie gelassen: «Wenn eine Sklavin Fussmassagen, Umarmungen, schicke Essenseinladungen und zwischendurch einfach so eine Handtasche von Chanel bekommt, dazu den Luxus, zu Hause zu bleiben und sich dem Konkurrenzkampf da draussen zu entziehen, solange sie ein bisschen Hausarbeit macht (was sie ohnehin tun würde), dann könnt ihr mich gerne nennen, wie ihr wollt.»