Kriegsverbrechen in Syrien – Erster Prozess um syrische Staatsfolter – Angeklagter erhält lebenslange Haft Ein ehemaliger Vernehmungschef des syrischen Geheimdienstes soll mindestens 4000 Menschen im Gefängnis gefoltert haben – über 30 seien daran gestorben. Der 58-Jährige wurde nun in Koblenz verurteilt.

Das Weltrechtsprinzip im Völkerstrafrecht erlaubt es, in Deutschland mögliche Kriegsverbrechen von Ausländern in anderen Staaten zu verfolgen. Der Angeklagte (Mitte) vor der Urteilsverkündung. (13.01.2022) Foto: Thomas Frey (AP/Keystone)

In einem Strafprozess um Staatsfolter in Syrien ist der Angeklagte in Deutschland wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz am Donnerstag.

Nach Angaben der der deutschen Bundesanwaltschaft handelte es sich um den weltweit ersten derartigen Prozess. Auf der Anklagebank sass ein ehemaliger Vernehmungschef in einem syrischen Geheimdienst-Gefängnis in Damaskus. Der 58-Jährige soll für die Folter von mindestens 4000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Mindestens 30 Gefangene seien gestorben.

Kriegsverbrechen in Syrien Grausame Taten, die er nicht begangen haben will Staatsfolter und Freiheitsberaubung Viereinhalb Jahre Haft für nach Deutschland geflohenen Syrer Das Weltrechtsprinzip im Völkerstrafrecht erlaubt es, in Deutschland mögliche Kriegsverbrechen von Ausländern in anderen Staaten zu verfolgen. Anwar R. und der frühere Mitangeklagte Eyad A. waren nach ihrer Flucht in Deutschland von mutmasslichen Folteropfern erkannt und 2019 in Berlin und Zweibrücken festgenommen worden.

Eyad A. wurde bereits vom OLG zu viereinhalb Jahren Haft wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Über seine Revision ist noch nicht entschieden worden. Eyad A. hatte nach Überzeugung der Koblenzer Richter 2011 in Syrien dazu beigetragen, 30 Demonstranten ins Foltergefängnis des Hauptangeklagten zu bringen.

Menschenrechtsaktivisten: Urteil zu Folter in Syrien «historisch»

Menschenrechtsorganisationen haben das Urteil des Koblenzer Oberlandesgerichts im weltweit ersten Prozess um Staatsfolter in Syrien als «historisch» gewürdigt. Die Gerichtsentscheidung sei ein bedeutendes Signal «im weltweiten Kampf gegen die Straflosigkeit», erklärte Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, am Donnerstag. Auch der Chef von Human Rights Watch, Kenneth Roth, sagte vor Journalisten in Genf: «Das ist wirklich historisch.»

«Amnesty International erwartet, dass in Deutschland und in weiteren Staaten auf diesen Erkenntnissen aufbauend weitere Prozesse nach dem Weltrechtsprinzip angestrengt werden», erklärte Beeko mit Blick auf das Urteil.

