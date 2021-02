EHCW im letzten Viertel – Lehren für die Zukunft ziehen In Spielen wie am Mittwoch gegen die GCK Lions müssen die Winterthurer lernen zu performen. Nur so kommen sie vorwärts. Urs Kindhauser

Noah Fuss, hier Torschütze in einem Spiel der Mypsports League mit Thun gegen Dübendorf, erhält eine Einsatzmöglichkeit beim EHCW. Foto: kPatric Spahni

Elf Spiele hat der EHCW in der Swiss League noch zu absolvieren. Und wieder muss man konstatieren: Das sportliche Ziel wird man nicht erreichen. Denn der 10. Rang und damit die Teilnahme am Pre-Playoff ist spätestens mit der 2:3-Heimniederlage nach Penaltyschiessen am vorletzten Samstag gegen die EVZ Academy ausser Sichtweite geraten. Das hat einen simplen Grund: Anders als im ersten Viertel der Qualifikation haben die Winterthurer ihre direkten Konkurrenten nicht mehr bezwingen können. Gegen die Academy resultierten in dieser Zeit drei Niederlagen, gegen die Ticino Rockets und die GCK Lions je eine.