Integration in Winterthur – Lehrer am Morgen, Schüler am Nachmittag Saeed Mandegar wartet seit rund vier Jahren auf seinen Asylentscheid. Beim Solinetz in Winterthur ist er nicht nur Schüler, sondern unterrichtet auch andere Geflüchtete – mit vollem Körpereinsatz. Delia Bachmann

Saeed Mandegar (links) lehrt mit den Händen: Sprechübung im Deutsch-Intensivkurs von Solinetz im alten Busdepot. Foto: Madeleine Schoder

Das Schulzimmer im alten Busdepot ist an diesem Freitag fast bis auf den letzten Platz belegt. Die Klasse sitzt vor aufgeklappten Kartonboxen voller Stifte und Vokabel-Kärtchen. Saeed Mandegar startet seinen Unterricht pünktlich um acht Uhr und kündigt direkt eine Prüfung für Montag an. Die Klasse nimmt die Nachricht ohne Murren auf. Dann erklärt Mandegar den Unterschied zwischen «Schwester» und «Geschwister» und konjugiert das Wort «ankreuzen», das durchaus nützlich ist, wenn man viel mit Behörden zu tun hat. Dazu zeichnet Mandegar drei Kästchen an die Tafel, wie man sie von offiziellen Formularen kennt: A, B und C.