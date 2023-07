Verkehr in Winterthur – Leicht abgerutscht: Teil der Steigstrasse muss saniert werden Weil auf einem Teilstück der Steigstrasse der Untergrund leicht abgerutscht ist, hat der Belag Risse bekommen. Till Hirsekorn

Als Überlandstrasse beliebt: Die Steigstrasse zwischen Winterthur und Brütten. Foto: Roger Hofstetter

Die Steigstrasse am Tössemer Stadtrand ist steil und kurvig und eine beliebte Überlandstrasse in Richtung Nürensdorf und Bassersdorf. Auf Höhe des Steigbrunnenbachs haben sich am Strassenrand Risse gebildet, weil ein Teil des Untergrundes abgerutscht ist. Die Stelle ist entsprechend signalisiert.

Laut dem städtischen Tiefbauamt lässt man die Situation geologisch abklären. Saniert werde das Teilstück voraussichtlich im Spätsommer oder im Herbst.

