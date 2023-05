Sweet Home: 10 clevere Beistellmöbel – Leichter wohnen dank kleiner Helfer Wünschen Sie sich manchmal einen freundlichen Butler oder eine nützliche Allrounderin, die Ihnen daheim hilft? Diese multifunktionalen Kleinmöbel bewerben sich für diese Stellen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Wunderkiste

Multifunktionales Beistellmöbel aus Metall. Foto: &Tradition

Nachttisch, Beistelltisch oder Kaffeebar: Das Beistellmöbel Rotate von &Tradition schafft das alles locker. Das eckige Metallmöbel bietet Ablageplatz auf verschiedenen Ebenen und besticht mit einem hochfunktionalen Design. Asymmetrisch und aus Metall kann es auch im Bad, in der Küche oder im Büro Hilfe leisten. Zudem steht es auf diskreten Rädern, damit man es einfach dorthin stellen kann, wo es gerade etwas abnehmen kann.

2 – Ableger

Flexibler, kleiner Beistelltisch für Sofas und Sessel. Foto: Broste Copenhagen

Kennen Sie das? Man möchte auf dem Sofa lesen und braucht Platz für das Buch, aber da stehen auch noch freundlich Blumen auf dem Couchtisch und der Tee braucht ebenfalls noch einen Platz. Wenn sich der kleine Beistelltisch ganz einfach vergrössern lässt, ist das alles kein Problem. Der clevere Beistelltisch Turner von Broste Copenhagen hat nämlich zwei Ebenen, die sich bei Bedarf entfalten können.

3 – Aufhänger

Clevere Hakenleiste, an der nicht nur Jacken Platz haben. Foto: Muuto

Haken sind unterschätzte Helfer in der Einrichtung. Oft werden sie nur als Garderobe eingesetzt, doch eigentlich kann man sie überall gebrauchen. Die klug und dezent gestaltete Hakenleiste Avail von Muuto verfügt über zwei Metallhaken, die immer wieder neu angeordnet werden können. So bietet sie auf kleinstem Raum viele Möglichkeiten, um sowohl Jacken als auch kleinen Dingen Platz zu geben.

4 – Beisteher

Beistelltisch mit Schwung und Eleganz. Foto: Ferm Living

Wenn es um kleine, multifunktionale Möbel geht, findet man bei Ferm Living so einiges. Viele der Beistellmöbel wirken bescheiden und attraktiv zugleich. Sie brauchen nicht viel Platz und bieten aber genau den Platz, den man für seine Sachen sucht und braucht. Der schlanke Beistelltisch Vault aus pulverbeschichtetem Stahl biegt sich in verschiedene Richtungen und bekommt mit einer edlen Marmorplatte Wärme und Eleganz. So kann man seine Lieblingsbildbände und Magazine wie auch den Drink oder eine kleine Leuchte trotz beschränktem Platz griffbereit neben dem Sitzplatz haben.

5 – Multitalent

Elegantes Regalmöbel, das auch ein Couchtisch sein kann. Foto: La Boite Concept bei Livingtree

Ob Couchtisch oder Sideboard, dieses Ablagemöbel bietet Platz für vieles und sieht dabei leicht und luftig aus. Das modulare Regal Lines von La Boite wurde entworfen, um die Akustik von Hi-Fi-Anlagen zu unterstützen. So kann man es auch für die Hausmusik benutzen und dank Ledertaschen gar einige Schallplatten bereitstellen. In diese Ledertaschen passen aber auch Bücher und Magazine. Die cleveren Möbel von La Boite werden in der Schweiz exklusiv vom neuen Onlineshop Livingtree angeboten und sind im Showroom in Schlieren zur Besichtigung und Beratung ausgestellt.

6 – Roller

Allzeit bereit: Rolltisch für ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Foto: Normann Copenhagen

Im Gegensatz zu den hässlichen und nervigen Elektrorollern auf der Strasse ist das klassische Rollmöbel Block von Normann Copenhagen chic, schön und praktisch. Es ist kein klassischer Servierwagen, obschon es dies auch kann. Es wirkt mit seinen Holzbeinen eher wie ein flexibles Regal, das in jedem Raum wertvolle Dienste leistet. Dank der Griffe lässt es sich leicht bewegen. Die Räder des Block-Tisches sind jeweils farblich auf die Tabletts abgestimmt und können um 360 Grad gedreht werden. Ein schwarzer Nylonring um das Rad sorgt für Halt und Stabilität.

7 – Boxenstop

Simpel, clever und cool: Plastikharrasse, aus denen Rollmöbel werden können. Foto: Hay

Mit dem Umfunktionieren der einfachen Plastikharasse, die auf Märkten benutzt werden, hat die dänische Firma Hay einen Hit gelandet. Die Color Crate Kisten haben nun auch Deckel und Räder bekommen und werden so zu cleveren Staumöbeln auf Rollen.

8 – Tiefgänger

Dieser kleine Hocker und Beistelltisch ist eine Hommage an die japanische Handwerkskunst. Foto: Ferm Living

Der Platz neben dem Bett oder dem Sofa ist oft nicht so gross, wie man ihn sich wünscht. Doch dieses kleine clevere Holzmöbel Oblique braucht nicht viel davon. Es mutet in seiner Simplizität an japanisches Design an, passt stilmässig sehr gut zu vielen unterschiedlichen Einrichtungen und ist auch schwarz erhältlich.

9 – Küchenhilfe

Clever, chic und diskret: Wandregal zum Ablegen, Ausstellen und Aufhängen. Foto: Hay

Manchmal braucht man Hilfe von oben. Besonders in der Küche ist oft viel zu wenig praktischer Platz da, um Dinge zu verstauen. Das Korpus Regal von Hay gibt es als Serie in vielen verschiedenen Farben und Grössen. So vielseitig, wie es sich zeigt, ist es auch einsetzbar. Der norwegische Produktdesigner Andreas Bergsaker hat mit ihm ein langlebiges Mehrzweckregal aus recycelbarem Material geschaffen. Verdeckte Haken bieten Aufhängemöglichkeiten. So kann es auch als Garderobe dienen oder im Wohnzimmer hübsche Sachen präsentieren.

10 – Hochstapler

Wie Kunst: Filigraner Zeitschriftenständer in minimalistischem Design. Foto: Schönbuch

Das filigrane, minimalistische Regal Revue von Schönbach gibt Zeitschriften, Büchern oder Schallplatten ein dekoratives und elegantes Zuhause. Es nimmt nicht viel Platz ein und wirkt wie eine Skulptur. Für gute Standfestigkeit sorgt eine Bodenplatte aus Stahl. Entworfen hat es die schwedische Designerin Anna-Maria Nilsson.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

