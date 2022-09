Fussball 2. Liga – Leidenschaftliches Derby endet ohne Sieger Der FC Wiesendangen hatte im Heimspiel gegen den SC Veltheim die Chance zum 2:0, musste aber umgehend das 1:1 kassieren. Mit diesem Resultat ging das leidenschaftliche und teils hochklassige Zweitliga-Derby aus. Markus Wyss

Ein umkämpftes Derby auf dem Rietsamen lieferten sich Wiesendangen (rechts Fabian Meli) und Veltheim (Diego Ciccone). Foto: Enzo Lopardo

Wiesendangen und Veltheim waren in den ersten beiden Runden als Verlierer vom Platz gegangen. Davon oder von fehlendem Selbstvertrauen sah man beim Aufeinandertreffen der punktelosen Teams nichts. Die Gäste aus Veltheim legten auf dem Rietsamen los wie die Feuerwehr. Pharrell Gass konnte bereits in der ersten Minute aus sieben Metern Distanz aufs Tor schiessen, doch Goalie Dario Zgraggen wehrte den Ball ab. Der SCV betrieb in den ersten zehn Minuten ein intensives Pressing: «Wir wollten sofort zeigen, dass wir nach Wiesendangen gekommen sind, um etwas mitzunehmen», erklärte Trainer Richard Oswald.