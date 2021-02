Sprung auf Platz 5 verpasst – Leistungen des HCR besser als die Punkteausbeute Zum Start der Masterround erleidet der HC Rychenberg gegen Wiler und Zug zwei Niederlagen. Besonders das 4:5 nach Verlängerung in der Innerschweiz dürfte stark schmerzen, stellten doch die Winterthurer das bessere Team. René Bachmann

Trainer Philipp Krebs sieht noch «viel Steigerungspotential». Foto: Heinz Diener

Bei der 3:7-Heimniederlage gegen Wiler-Ersigen begann Rychenberg überlegt und liess sich auch von der aufsässigen Störarbeit der Gäste nicht ins Bockshorn jagen. Es war fraglos korrekt, dass der HCR nach drei Minuten durch Noah Püntener in Führung ging. Und er hätte diese bis zur ersten Pause ausbauen können, nur liess er die gegen Gegner dieses Kalibers unabdingbare Effizienz vermissen.

Was Wiler dennoch mit einem 2:1 in die erste Pause gehen liess, war auch Wettkampfglück: Ein erster missratener Schuss wurde via Bande zur optimalen Vorlage, ein zweiter von einem Mitspieler ungewollt ins Tor gelenkt. HCR-Trainer Philipp Krebs: «Wir zeigten ein spielerisch gutes erstes Drittel. Nie, nie hätten wir in Rückstand liegen dürfen.»