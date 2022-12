Schule in Winterthur – Leiter Bildung kündigt in der Probezeit Im November traten fünf Leitungen Bildung ihre neu geschaffene Stelle an. Nun hat der für Oberwinterthur zuständige Leiter Bildung nach weniger als zwei Monaten gekündigt. Delia Bachmann

Das Schulhaus Neuhegi gehört zum Bildungsteam Nord, das derzeit ohne reguläre Führung dasteht. Foto: Madeleine Schoder

In Winterthur sind die Leitungen Bildung eine Neuheit. Fünf Kaderleute ersetzten im November die früheren Schulpräsidien. Nach der Reorganisation der Schulbehörden kümmern sie sich als Chefs der Schulleitungen um die operative Führung. Nach knapp zwei Monaten im Amt kündigte mit Urs Schrepfer der erste Leiter Bildung noch in der Probezeit. «Wir bedauern seinen Austritt, aber wir respektieren seinen Entscheid», schreibt Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) am Dienstag in einem Brief an die Eltern in Oberwinterthur. Auf Nachfrage gibt Altwegg lediglich an, dass es sich um persönliche Gründe handle. Laut dem Brief an die Eltern ist die Stelle bereits ausgeschrieben.