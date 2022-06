Klima der Angst an der Eliteschule – Leitung der Tanzakademie beurlaubt Wegen massiver Mobbingvorwürfe treten die Schulleiterin und der Schulleiter der Tanzakademie Zürich vorübergehend zurück. Daniel Schneebeli

Die Tanzakademie ist in der Zürcher Hochschule der Künste auf dem Toni-Areal untergebracht. Foto: Dominique Meienberg

Das Leitungsteam der Zürcher Tanzakademie (TaZ), Oliver Matz und Steffi Scherzer, legt seine Ämter vorübergehend nieder. Das teilte am Mittwochabend die Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK) mit, zu der die Tanzakademie gehört.

Grund für diesen Schritt ist eine Administrativuntersuchung, die ZHDK-Rektor Thomas D. Meier wegen angeblicher Missstände in der Tanzakademie eingeleitet hat. Die Suspendierung von Matz und Scherzer sei einvernehmlich beschlossen worden, heisst es im Communiqué. Der Betrieb der TaZ sei zudem sichergestellt.

In einem Bericht von «Die Zeit» erheben 13 TaZ-Absolventinnen und -Absolventen schwere Vorwürfe gegen Lehrpersonen. Die Rede ist von einem Klima der Angst und von Fertigmacherei. In der Schule würden die Jugendlichen auf schlimmste Weise gedemütigt, so die Vorwürfe im Artikel.

Am vergangenen Wochenende sind weitere Vorwürfe dazugekommen. Die «NZZ am Sonntag» berichtete, das Leitungsteam hätte Schülerinnen und Schüler so sehr unter Druck gesetzt, dass diese trotz Verletzungen weitertrainierten.

Neue Vorwürfe gegen Zürcher Tanzakademie Studenten trainieren, bis die Knochen brechen Abo Vorwürfe an staatlicher Ballettschule «Du tanzt wie Scheisse, die im Meer gleitet» Die Vorwürfe werden nun von der Anwaltskanzlei Rudin Cantieni Rechtsanwälte unabhängig untersucht. Es werden Betroffene und Experten angehört. «Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen. Wir möchten damit die Institution schützen und den Schülerinnen und Schülern ein Umfeld schaffen, in dem sie sich auf ihre Ausbildung an der TaZ konzentrieren können», werden Matz und Scherzer im Communiqué zitiert. Die Leitung der Schule wird nun «von anderen Personen» übernommen. Die Beurlaubung gilt bis zum Abschluss der Untersuchung. Die Tanzakademie Zürich zählt national und international zu einer Spitzenschule, welche 11- bis 19-jährige Kinder und Jugendliche in klassischem Tanz auf eine Bühnenkarriere vorbereitet.

