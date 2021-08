EHCW vor erstem Testspiel – Lernen, ein Team zu sein Nach neun Eistrainings in fünf Tagen beschliesst der EHC Winterthur die Woche am Freitag mit dem ersten Testspiel in Sierre. Mehr als die Hälfte des Teams ist neu. Urs Kindhauser

EHCW-Trainer Teppo Kivelä geht mit einem mehrheitlich neuen Team in die unmittelbare Saisonvorbereitung. Foto: Madeleine Schoder

Die Spieler des EHC Winterthur werden ziemlich müde sein, wenn sie am Freitag auf dem Parkplatz der Patinoire Graben aus dem Car steigen, um das erste Testspiel vor der neuen Saison gegen Sierre zu bestreiten. Denn sie haben alleine in dieser Woche neun Eistrainings absolviert, das letzte am Freitag morgen. Auch neben dem Eis wurde weiter gearbeitet.

Den meisten wird es zwar nicht auffallen, denn letzte Saison wurde Corona-bedingt ja weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt: Mehr als die Hälfte der Gesichter im Team ist neu. 16 Abgängen stehen bisher 15 Zuzüge gegenüber, darunter viele junge Spieler, aber auch Routiniers wie die Kanadier Matt Wilkins (30) und Mathieu Pompei (29), Tom Gerber (28) von Langenthal oder Anthony Staiger (27), der Rückkehrer vom EHC Kloten. Es sind viele Wechsel, aber Trainer Teppo Kivelä ist überzeugt, dass sie nötig waren. «Wir hatten einfach das Gefühl, dass wir etwas tun müssten. Zum einen, um das Spiel machen zu können, das wir uns vorstellen. Zum anderen für die Kultur im Team.»