Politik in Basel – Lernen Sie die Familie kennen, die in Basel alle Ämter unter sich aufteilt (fast) Nationalrat, Regierungsrat, Grosser Rat. Ihre Partei: die Liberalen. Ihr Name: Eymann/von Falkenstein. In Basel dominiert eine Grossfamilie das bürgerliche Spektrum der Politik – und zeigt der FDP, wie Erfolg doch noch möglich ist. Philipp Loser

Die bürgerliche Grossfamilie aus Basel. Details: Weiter unten! Foto: Dominik Plüss

Die Kisten waren noch nicht ausgepackt, sie selbst noch gar nicht richtig angekommen, als der Anruf kam. Zurück in der Stadt, nach über einem Jahrzehnt im obersten Oberbaselbiet, Eptingen hiess das Dorf, klingelte das Handy von Stephanie Eymann. «Möchtest du nicht zu uns kommen? Wir könnten dich brauchen!», fragte der städtische Freisinn.

Stephanie Eymann sagte ab. Zuerst einmal ankommen.

Ein halbes Jahr später, am Wahlsonntag, war sie angekommen, hier im Kleinbasel, in einer dieser neuen schicken Wohnungen gleich beim Rhein. Die halbe Stadt kennt die Aussicht von ihrem Balkon und die Inneneinrichtung ihrer Stube. Am Wahlsonntag gab es immer wieder mal Videoschaltungen zu ihr nach Hause, sie musste daheimbleiben (Quarantäne) und erlebte von ihrem Sofa aus, wie sie fast, fast in den Basler Regierungsrat gewählt worden wäre. Platz fünf, das absolute Mehr haarscharf verpasst.

Das letzte Überbleibsel

Stephanie Eymann trat nicht für den Freisinn an, dem sie im Oberbaselbiet noch angehörte, sondern für die Liberal-Demokratische Partei (LDP). Die FDP, ohne Eymann, erlebte ein Debakel bei den Grossratswahlen, und auch bei den Regierungsratswahlen lief es suboptimal. Der bisherige Sicherheitsdirektor Baschi Dürr landete auf Platz sieben, mehr als 2000 Stimmen hinter Eymann.

Auf Bundesebene gibt es die Liberalen seit 2009 nicht mehr. Damals fusionierte die nationale Partei mit der FDP und fristet seither ein wenig beachtetes Dasein als Namenszusatz («FDP. Die Liberalen» heisst der Freisinn offiziell, aber nicht einmal die ganz harten Fans nennen ihn so). Das letzte echte Überbleibsel der Partei findet sich in Basel-Stadt – und es hat dem grossen Bruder dort längst den Rang abgelaufen. Die Liberalen sind seit diesen Grossratswahlen mit 14,1 Prozent Wähleranteil und 14 Sitzen im hundertköpfigen Parlament die grösste bürgerliche Partei in Basel-Stadt. Sie stellen mit Conradin Cramer den aktuellen Erziehungsminister und haben mit Stephanie Eymann vielleicht bald ein zweites Mitglied in der Regierung – unter Umständen auf Kosten der FDP. Ausgerechnet.

Eine ziemlich grosse Familie

Der Erfolg ist zu grossen Teilen der Verdienst einer einzigen Familie. Und vielleicht mag es Stephanie Eymann durchaus ernst gemeint haben, als sie bei der ersten Kontaktaufnahme der FDP mit dem Hinweis absagte, sie müsse zuerst einmal in der Stadt ankommen. Gleichzeitig wäre alles andere als eine Mitgliedschaft bei den Liberalen ein ziemlicher Affront der eigenen Familie gegenüber gewesen. Ihr Vater, Felix Eymann, sass während Jahrzehnten für bürgerliche Parteien und zuletzt für die LDP im Grossen Rat. Ihre Tante, Patricia von Falkenstein, ist Präsidentin der Partei. Ihr Onkel, Christoph Eymann, ist Alt-Regierungsrat und aktueller Nationalrat – und zudem der ehemalige Partner von Parteipräsidentin Patricia von Falkenstein.

Und damit hört die Familienaffäre nicht auf. Corinne Eymann-Baier, die Ehefrau von Christoph Eymann, ist zweite Nachrückende auf ihrer Grossratsliste. Annina und Benjamin von Falkenstein, die Kinder aus der Partnerschaft von Eymann und von Falkenstein, traten ebenfalls für die Grossratswahlen an (natürlich für die LDP). Annina schaffte die Wahl auf Anhieb, Benjamin landete im Mittelfeld und hält dafür die Basler Polit-Blase auf Twitter auf Trab. Komplettiert wird die Familie durch Coucousin Balz Herter. Der ist allerdings vom wahren Glauben abgefallen: Der Grossrat präsidiert die kantonale CVP.

1 Annina von Falkenstein ist die Tochter von Christoph Eymann und Patricia von Falkenstein und wurde eben in den Grossen Rat gewählt. 2 Christoph Eymann war Erziehungsdirektor im Kanton Basel-Stadt und sitzt aktuell im Nationalrat. 3 Stephanie Eymann ist die Tochter von Felix Eymann und hat gute Chancen, diesen Sonntag in die Regierung gewählt zu werden. 4 Corinne Eymann-Baier ist die Ehefrau von Christoph Eymann und zweite Nachrückende auf ihrer Grossratsliste. 5 Benjamin von Falkenstein ist der Bruder von Annina, in der Basler Polit-Twitterblase ziemlich aktiv und belegte bei den Grossratswahlen einen Platz im Mittelfeld. 6 Patricia von Falkenstein ist die Präsidentin der Liberalen in Basel und wird noch in dieser Legislatur den Nationalratssitz von Christoph Eymann erben. 7 Felix Eymann ist der Bruder von Christoph Eymann und sass während mehrerer Jahrzehnte für verschiedene bürgerliche Parteien im Grossen Rat, zuletzt für die LDP. Nicht auf dem Bild: Coucousin Balz Herter – er ist der Präsident der kantonalen CVP. Foto: Dominik Plüss, Grafik: Mathias Bader

Von Falkenstein ist seit 2013 Präsidentin der Liberalen, in ihrer Amtszeit hat sie noch keine einzige Wahl verloren. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Doch das ist nicht ihr grösster Erfolg. Von Falkenstein hat es geschafft, aus einer Partei der Stähelins und Burckhardts, aus einer Partei, die wie ein Klischee des Basler «Daig» gewirkt hatte – stets etwas zu distinguiert, stets etwas zu baslerisch –, so etwas wie eine sympathische bürgerliche Partei zu formen. Eine bessere FDP. Strikt in Finanz- und Wirtschaftsfragen, offen in sozialen und ökologischen Fragen. «Die LDP war die Basler Grünliberalen, bevor es die Grünliberalen überhaupt gegeben hat», sagt der langjährige SP-Grossrat Tobit Schäfer.

Komme hinzu, und das sei fast schon eine banale Beobachtung, dass viele der aktuellen LDP-Exponenten, explizit die Familienmitglieder Eymann/von Falkenstein, eine äusserst angenehme Art hätten (was vielleicht ein Grund ist, warum in der Stadt so wenig Kritik an der Familienbande geäussert wird). Wahnsinnig höflich und freundlich, dünkelfrei, bei Vernissagen des Kunstmuseums ebenso daheim wie in irgendwelchen Kleinbasler Spelunken. «Den anderen bürgerlichen Parteien fehlen solche Leute», sagt Schäfer.

Alte Unterschiede

All das ist neu. Früher, da lagen die Unterschiede zwischen FDP und Liberalen anders: Da die FDP, die Partei des Mittelstands, der Chefbeamten und Gewerbetreibenden. Dort die LDP, die Partei der Mehrbesseren, der Anwälte und Bankiers.

«Man muss sich das vorstellen wie den alten Zürcher Wirtschaftsfreisinn», sagt der Basler Sicherheitsdirektor Baschi Dürr. Er hat seine politische Karriere einst bei der LDP gestartet («weil ich dort mehr Leute gekannt habe»). Als allerdings klar wurde, dass es mit der LDP auf kantonaler Ebene keine Fusion mit der FDP geben würde, da wechselte Dürr die Partei. Danach wurde er prompt in den Regierungsrat gewählt.

Warum es seiner alten Partei heute besser geht als seiner neuen, dafür hat auch Baschi Dürr keine abschliessende Erklärung. Von den Inhalten her sei man sehr ähnlich, die Zusammenarbeit sei gut – am Schluss seien es halt die Köpfe, die prägen.

«Wir wollen schliesslich nicht als die Medici von Basel gelten.» Christoph Eymann, Nationalrat

Wie man es auch anschaut – am Schluss kommt man immer wieder auf die Familie Eymann/von Falkenstein, auf die prägenden Köpfe. Christoph Eymann hat in seiner ganzen Karriere immer Stimmen auf beiden Seiten des politischen Spektrums abgeholt. Weil er als ehemaliger Gewerbedirektor ein offenes Ohr für die Gewerkschaften hatte, weil ihn die soziale Frage auch später stets interessiert hat – wie jetzt in seiner neuen Funktion als Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos). «Es ist das soziale Element, das uns von der FDP unterscheidet», sagt Eymann. Im Bundeshaus sitzt er in der freisinnigen Fraktion und hat dort oft Mühe mit Positionen seiner Gastpartei.

Eymann befindet sich aktuell in seiner letzten Legislatur als Nationalrat. Fertig machen wird er sie nicht – das hat er seiner ehemaligen Partnerin Patricia von Falkenstein versprochen. Sie wird dereinst seinen Sitz im Parlament erben. Er bleibt in der Familie.

Die rot-grüne Mehrheit in Basel wackelt Infos einblenden Seit 2004 wird der Kanton Basel-Stadt von einer rot-grünen Mehrheit regiert – doch diese ist ernsthaft in Gefahr. Im zweiten Wahlgang für den Regierungsrat, der diesen Sonntag stattfindet, sind noch drei von sieben Plätzen zu vergeben. Stephanie Eymann von der LDP tritt an gegen Kaspar Sutter (SP) und Heidi Mück (Grünes Bündnis), die Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann ersetzt. Diese hat sich nach einem schlechten Ergebnis im ersten Wahlgang zurückgezogen. Noch im Rennen sind Esther Keller (GLP) und der bisherige Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (FDP). (los)

Mit dem Einzug von Falkensteins ins Bundeshaus wird sich für die Familie ein Kreis schliessen. Sie hat ihren ehemaligen Partner vor über dreissig Jahren im Gewerbeverband kennen gelernt – die Juristin schrieb damals eine Arbeit über Parteien und Verbände. Man blieb in Kontakt, sie half bei Wahlkämpfen mit, übernahm das Parteisekretariat, später die Partei.

Dass ihre beiden Kinder ebenfalls politisch aktiv sind (und erst noch in der gleichen Partei!), halten Eymann und von Falkenstein erstens für ein grosses Glück und zweitens für einen mindestens genauso grossen Zufall. «Normalerweise gehen die Kinder von Liberalen zur Poch», sagt Eymann und meint die frühere Linksaussenpartei. Natürlich habe man daheim viel über Politik geredet, Klassiker, aber dass es am Schluss so gekommen sei, wie es heute ist? Dafür könne man als Eltern nicht so viel. Die aktuelle Situation, die starke Prägung der Partei durch die Familie, habe Vor- und Nachteile. Man müsse sehr vorsichtig sein, sagt Eymann, geschickt und transparent informieren. «Wir wollen schliesslich nicht als die Medici von Basel gelten.»