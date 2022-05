Kolumne Landluft – Lernen von der Glarner Landsgemeinde In Glarus zieht die Landsgemeinde jeweils Tausende Menschen an, während in der Region die Gemeindeversammlungen mit tiefer Beteiligung kämpfen. Eine Werkspionage. Jonas Gabrieli

Kühe sind auch in Glarus nicht stimmberechtigt. Cartoon: Ruedi Widmer

In der Region Winterthur hat diese Woche die erste ordentliche Gemeindeversammlung 2022 stattgefunden. Die Stimmbeteiligung ist vielerorts tief, in Dinhard waren es am Dienstag rund 5 Prozent – an vielen anderen Orten wird sie nicht bedeutend höher sein.

Was also tun, um die demokratische Teilhabe zu erhöhen? Ein Besuch an der Glarner Landsgemeinde, gern als weltweit grösste Versammlungsdemokratie bezeichnet, liefert Antworten.

«Hochvertruuti liebi Mitlandlüüt»: Ein Satz, der vor fast jeder Rede auf dem Glarner Zaunplatz fällt. Foto: Jonas Gabrieli

Der grösste Unterschied: Die Glarner Demokratie findet draussen statt. Das haben einzelne hiesige Gemeinden vor und vor allem während der Pandemie ebenfalls umgesetzt. Gut, das Bergpanorama ist in Glarus imposanter, das muss man trotz Lokalpatriotismus gestehen. Vielleicht sollten die Behörden in der Region für einen gleichwertigen Effekt noch ein paar Kulissen vom Theaterverein ausleihen.

Im Glarner «Ring», wo diskutiert und abgestimmt wird, ist die Redezeit auf wenige Minuten beschränkt, Powerpoint-Präsentationen fehlen. So entsteht ein Dialog statt ein Monolog. Etwas abseits locken gleichzeitig Markt- und Essstände. Das zieht natürlich viel mehr Volk an, von dem der eine oder andere vielleicht sogar abstimmt. Also eventuell, könnte ja sein. Wenn die Schlange vor dem Glacestand gerade besonders lang ist.

An der Glarner Landsgemeinde wird auf das mühsame Stimmenzählen verzichtet. Im Zweifelsfall schätzt der Regierungspräsident. Ein System, von dem in unserer Region einige profitieren würden: So fiele das unbeliebte Ämtli des Stimmenzählers weg und dafür dürfte der Gemeindepräsident knappe Entscheide zu seinen Gunsten durchdrücken. Und wenn sich jemand beschwert, dann einfach auf die Tradition verweisen.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

