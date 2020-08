Guntmadingen SH – Lernfahrerin prallt mit Töff in Leitplanke und verletzt sich schwer Im Kanton Schaffhausen ist eine 35-jährige Motoradfahrerin verunfallt. Sie musste von der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die Schaffhauser Polizei ermittelt die Unfallursache von Guntmadingen. (Archivbild) KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Bei einem Selbstunfall mit einem Motorrad in Guntmadingen SH hat sich am Sonntagabend eine Frau schwer verletzt. Das teilte die Schaffhauser Polizei am frühen Montagmorgen mit.

Eine 35-jährige Lernfahrerin fuhr am Sonntagabend um 20.20 Uhr mit ihrem Motorrad auf der H13 auf der Höhe Guntmadingen in Richtung Beringen. Aus noch unbekannten Gründen kollidierte sie dabei in einer Linkskurve mit der Leitplanke.

Sie verlor daraufhin die Herrschaft über ihr Motorrad, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Das Motorrad schlitterte noch einige Meter über die Gegenfahrbahn und prallte schliesslich gegen einen korrekt entgegenkommenden Personenwagen.

Die Lernfahrerin wurde mit der Ambulanz ins Kantonsspital Schaffhausen überführt. Der Wehrdienstverband Oberklettgau musste wegen des Unfalls die Teilstrecke zwischen Beringen Enge und Guntmadingen für rund eine Stunde sperren. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.

SDA