Millionenprojekt in Turbenthal – Lesen und arbeiten im Schlossguet Der Gemeinderat präsentiert Pläne für die historische Scheune im Ortskern: Prunkstück ist eine neue Bibliothek, die noch mehr zum Leuchtturm werden soll. Rafael Rohner

Das Schlossguet in Turbenthal gehört der Gemeinde und liegt direkt an der St. Gallerstrasse. Archivbild: Madeleine Schoder

An bester Lage dämmert das Schlossguet weitgehend ungenutzt vor sich hin. Diverse Projekte wurden in den vergangenen Jahrzehnten lanciert und wieder verworfen. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf, um das denkmalgeschützte Gebäude an der St. Gallerstrasse aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken.