Buchtipps aus Winterthur – Lesestoff für die kalte Jahreszeit Wenn es draussen kalt ist, gibt es nichts Schöneres, als sich in ein Buch zu vertiefen. Vier Angebote von Winterthurer Autorinnen und Autoren. Helmut Dworschak Deborah von Wartburg Michael Graf

Ungeschminkte Sprache

Lidija Burčak schreibt seit über dreissig Jahren Tagebuch – auf Schweizerdeutsch. Foto: Yves Bachmann

Seit Jahren liest Lidija Burčak, Jahrgang 1983, aus den Tagebüchern vor, die sie 1990 zu schreiben begann – auf Schweizerdeutsch. Das kommt offenbar an. Eine Auswahl daraus hat der Luzerner Verlag Der gesunde Menschenversand nun unter dem Titel «Nöd us Zucker» veröffentlicht. Der erste Eintrag berichtet vom Ärger mit den Eltern: «Ich hocke uf mim Bett, lose Oasis und bin chli truurig. Mini Eltere sind Arschlöcher. Am letschte Fritig hani wieder emal ghüüled und sie hend mit mir gredt. Natürlich nöd richtig. Sie hend mich zämägschisse vo wäge ich müessi mit ihne über mini Problem rede.» Der letzte Eintrag handelt von der Begegnung mit einem Theaterperformer in London, der ihr einen Rat fürs Leben gibt.