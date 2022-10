Umstrittene neue Pächterinnen im Utoquai – Leupi verteidigt Vergabepraxis bei Restaurants Der Stadtzürcher Finanzvorsteher wehrte sich gegen Kritik am Vorgehen bei der Vergabe von Restaurants in der Badi Utoquai und am Letten. Martin Huber

Weist den Vorwurf des Einheitsbreis und der Angebots-Einöde zurück: Finanzvorsteher Daniel Leupi. Foto Anna-Tia Buss

In einer persönlichen Erklärung reagierte Daniel Leupi (Grüne) am Mittwochabend im Gemeinderat auf die aktuelle Kritik an der städtischen Vergabepraxis im Fall des Kiosks in der Badi Utoquai und des Primitivo am Letten. An beiden Orten hatten kleine Gastronomen gegen einen neuen, grösseren Gastrokonkurrenten den Kürzeren gezogen. Das weckt Widerstand: Innert weniger Tage hat Beatriz Sablonier, die aktuelle Betreiberin des Utoquai-Kiosks, 2000 Unterschriften «gegen die Monopolisierung» gesammelt. Sie fragt: «Wie viel Platz wollen wir dieser Halligalli-Eventgastronomie geben?»